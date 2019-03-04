Chery привезла в Россию кроссовер за миллион

Новый кроссовер привезли спустя два с половиной года после его премьеры на китайском рынке: затянулся процесс адаптации к российским условиям. В результате машина получила атмосферный двигатель (в Китае доступен только турбомотор), увеличенный до 190 миллиметров клиренс и обширный зимний пакет с обогревами.

В России новинка станет флагманской моделью марки, хотя в Китае продается и более крупный Tiggo 8 с трехрядной компоновкой салона. Между тем, Tiggo 7 лишь на несколько миллиметров крупнее знакомого российским покупателям кроссовера Tiggo 3. Длина машины составляет 4432 миллиметра — то есть по размерам она соответствует Volkswagen Tiguan.