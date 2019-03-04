Chery привезла в Россию кроссовер за миллион

Новый кроссовер привезли спустя два с половиной года после его премьеры на китайском рынке: затянулся процесс адаптации к российским условиям. В результате машина получила атмосферный двигатель (в Китае доступен только турбомотор), увеличенный до 190 миллиметров клиренс и обширный зимний пакет с обогревами.
В России новинка станет флагманской моделью марки, хотя в Китае продается и более крупный Tiggo 8 с трехрядной компоновкой салона. Между тем, Tiggo 7 лишь на несколько миллиметров крупнее знакомого российским покупателям кроссовера Tiggo 3. Длина машины составляет 4432 миллиметра — то есть по размерам она соответствует Volkswagen Tiguan.
Tiggo 7 стал первой моделью Chery на новой платформе T1X. Ее отличительные черты — подвеска на стойках Макферсон спереди и «многорычажка» сзади, а также широкое использование в конструкции кузова высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей. Последнее позволило снизить массу примерно на 105 килограммов.
Для «российских» Chery Tiggo 7 предусмотрено два силовых агрегата. 1,5-литровый турбомотор мощностью 153 лошадиных силы у нас будет сочетаться только с шестиступенчатой ручной коробкой Aisin. Этот же мотор ставится и на машины для китайского рынка. Альтернатива ему — двухлитровый «атмосферник» мощностью 122 силы в паре с бесступенчатым вариатором. В Китае двухпедальные кроссоверы оснащаются все тем же турбомотором и преселективным «роботом» Getrag с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний: полноприводных версий не предусмотрено.
«Ручная» версия с турбомотором способна разгоняться до 100 километров в час за 10,3 секунды, вариант с вариатором и атмосферным мотором медленнее: 11,7 секунд. Первая выигрывает и в экономичности: 6,7 литров на 100 километров против 7,4 литров.
Предусмотрено три комплектации: базовая Sport, в которой будут поставляться только машины с турбомотором и ручной коробкой, а также Luxury и Elite c «атмосферником» и вариатором.
В базовой версии предусмотрены 18-дюймовые колеса, бесключевой доступ, задний парктроник, камера заднего вида мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном, обогрев передних сидений и дефлекторы на втором ряду.
Машины в версии Luxury отличаются кожаной отделкой салона и руля. А главные особенности топ-версии Elite — отделка перфорированной кожей, электрорегулировка водительского сиденья, передний парктроник, камеры кругового обзора, атмосферная подсветка и полный зимний пакет: обогревы сидений на обоих рядах и руля, а также подогревы зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя лобового стекла. Кроме того, для топ-версии предлагается ключ-браслет со встроенными часами и фитнесс-трекером.
|Комплектации
|Цена
|Цена с учетом выгод
|Sport 1.5T MT6
|1 199 900
|999 900
|Luxury 2.0 CVT
|1 279 900
|1 079 900
|Elite 2.0 CVT
|1 369 900
|1 169 900
А еще российских покупателей планируется привлекать оцинкованным кузовом, большим дорожным просветом (190 миллиметров) и расширенной гарантией по схеме пять лет + два года.
Прием заказов на новый кроссовер начнется 7 марта. С учетом всех скидок цены на кроссовер стартуют от 999 900 рублей; цены на машины с вариатором начинаются от 1 079 000 рублей. По окончании акции цены составят 1 199 000 и 1 279 000 рублей соответственно. В салонах у дилеров первые машины появятся 7 апреля.