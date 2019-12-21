В России стартовали продажи Chery Tiggo 7 с «топовым» салоном

В Китае Chery готовится к началу продаж Tiggo 7 второго поколения с трёхэкранным интерьером и умеренно-гибридной силовой установкой. Новинка поступит в продажу на внутреннем рынке в первом квартале 2020 года, но в нашу страну модель наверняка придёт с большим опозданием.

Сегодня российская гамма Chery состоит из пяти кроссоверов — Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5 и Tiggo 7. «Семёрка» является флагманом нашей линейки китайского производителя.