В России стартовали продажи Chery Tiggo 7 с «топовым» салоном

Ключевое отличие Tiggo 7 Elite Plus от менее оснащённых версий — видоизменённый центральный тоннель с электромеханическим стояночным тормозом, кнопкой AutoHold и иной конфигурацией блока клавиш над селектором трансмиссии. Новая компоновка позволила добавить нишу для мобильного телефона и закрыть подстаканники защитной шторкой. Кроме того, для топ-комплектации производитель заявляет мягкий пластик на передней панели.
Фото: Chery Tiggo 7
Заказать Chery Tiggo 7 в версии Elite Plus можно только с бесступенчатой трансмиссией, передним приводом и 2,0-литровым атмосферным 122-сильным (180 Нм крутящего момента) двигателем. В перечень оснащения входят боковые подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, «зимний» пакет, кожаный салон, 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиасистемы, камеры кругового обзора, датчики парковки, мультируль и 18-дюймовые колёса.
Фото: Chery Tiggo 7
За комплектацию Elite Plus просят 1,39 миллиона рублей — всего на 20 тысяч больше, чем за «обычную» версию Elite. Однако с учётом дилерских спецпредложений разница может вырасти: Tiggo 7 Elite со скидками можно приобрести за 1,09 миллиона, за за Tiggo 7 Elite Plus придётся выложить минимум 1,16 миллиона рублей. Для сравнения базовый китайский кроссовер с «турбочетвёркой» 1.5 мощностью 152 лошадиные силы (крутящий момент 205 Нм) и 6-ступенчатой «механикой» без скидок стоит 1,2 миллиона рублей.
В Китае Chery готовится к началу продаж Tiggo 7 второго поколения с трёхэкранным интерьером и умеренно-гибридной силовой установкой. Новинка поступит в продажу на внутреннем рынке в первом квартале 2020 года, но в нашу страну модель наверняка придёт с большим опозданием.
Сегодня российская гамма Chery состоит из пяти кроссоверов — Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5 и Tiggo 7. «Семёрка» является флагманом нашей линейки китайского производителя.