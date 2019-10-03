В России начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»

Впервые на российском рынке модель предложат с 1,5-литровым двигателем, оснащенным турбонагнетателем, а также с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С такой силовой установкой кроссовер тратит 7,2 литра на 100 километров пути в смешанном цикле, а с места до «сотни» разгоняется за 9,7 секунды.

В комплектацию Cosmo вошли передние и задние электростеклоподъемники, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электрический стояночный тормоз, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль. Многофункциональный руль и сидения обтянуты кожей. Также автомобиль оснащен «умным» ключом-браслетом и системой распознавания жестов.