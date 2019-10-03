В России начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»

Впервые на российском рынке модель предложат с 1,5-литровым двигателем, оснащенным турбонагнетателем, а также с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С такой силовой установкой кроссовер тратит 7,2 литра на 100 километров пути в смешанном цикле, а с места до «сотни» разгоняется за 9,7 секунды.
В комплектацию Cosmo вошли передние и задние электростеклоподъемники, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электрический стояночный тормоз, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль. Многофункциональный руль и сидения обтянуты кожей. Также автомобиль оснащен «умным» ключом-браслетом и системой распознавания жестов.
Помимо топовой комплектации на российском рынке представлены еще три варианта для Tiggo 4, все они оснащаются двухлитровым атмосферным двигателем. Базовая версия Start комплектуется механической трансмиссией, остальные получили вариатор.
Самая дешевая модификация кроссовера обойдется в 899 900 рублей, следующая комплектация Comfort стоит минимум 1 029 900 рублей, а цена на Tiggo 4 Techno начинается с отметки в 1 099 900 рублей. Таким образом, новая модификация с турбомотором стоит на 90 тысяч дороже.