Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:54

В России начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»

Топовая комплектация кроссовера обойдется в 1 189 000 рублей

Китайский автопроизводитель Chery озвучил стоимость кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo с турбомотором и роботизированной коробкой передач и объявил старт продаж.

Впервые на российском рынке модель предложат с 1,5-литровым двигателем, оснащенным турбонагнетателем, а также с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С такой силовой установкой кроссовер тратит 7,2 литра на 100 километров пути в смешанном цикле, а с места до «сотни» разгоняется за 9,7 секунды.

В комплектацию Cosmo вошли передние и задние электростеклоподъемники, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электрический стояночный тормоз, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль. Многофункциональный руль и сидения обтянуты кожей. Также автомобиль оснащен «умным» ключом-браслетом и системой распознавания жестов.

>
Reload
1 / 6

Помимо топовой комплектации на российском рынке представлены еще три варианта для Tiggo 4, все они оснащаются двухлитровым атмосферным двигателем. Базовая версия Start комплектуется механической трансмиссией, остальные получили вариатор.

Самая дешевая модификация кроссовера обойдется в 899 900 рублей, следующая комплектация Comfort стоит минимум 1 029 900 рублей, а цена на Tiggo 4 Techno начинается с отметки в 1 099 900 рублей. Таким образом, новая модификация с турбомотором стоит на 90 тысяч дороже.