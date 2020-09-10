15:11

Новый Chery Tiggo 7 Pro для России: объявлены цены

Стоимость кроссовера варьируется от 1 479 900 до 1 649 900 рублей

Лиза Будрина
На российский рынок выходит новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, основными конкурентами которого в самой компании видят Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Новинку предложат в трёх комплектациях и с безальтернативным бензиновым турбомотором 1.5. Цены варьируются от 1 479 900 до 1 649 900 рублей.

Pro-версия отличается от стандартного Tiggo 7 габаритами, дизайном и моторами. Она на 68 миллиметров длиннее, на пять миллиметров шире и на 80 миллиметров выше Tiggo 7. Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4500, 1842 и 1746 миллиметров соответственно, а колёсная база равна 2670 миллиметрам (+20 миллиметров).

Reload
1 / 4

Полуторалитровый турбомотор выдаёт на Tiggo 7 Pro 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента и сочетается с вариатором. Привод только передний. С такой силовой установкой на разгон до «сотни» новинке требуется 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле – 8,2 литра на 100 километров.

Ниже приведены цены и комплектации Chery Tiggo 7 Pro для российского рынка.

КомплектацияЦена в рублях
Luxury1 479 900
Elite1 549 900
Prestige1 649 900

Уже в «базе» кроссовер получил светодиодные фары с датчиком света, круиз-контроль, подогрев передних кресел, мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и дополнительным восьмидюймовым экраном, который отвечает за управление климатической установкой. Также кроссовер стандартно комплектуется кондиционером, камерой заднего вида, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, двумя подушками безопасности, аудиосистемой с четырьмя динамиками и 17-дюймовыми колёсами.

Reload
1 / 3

В более продвинутой комплектации Elite модель дополнительно укомплектована боковыми подушками безопасности, двухзонным климат-контролем и шестью динамиками аудиосистемы, а в Prestige шторками безопасности, панорамной крышей, системой кругового обзора, датчиком дождя, а электрорегулировки положены обоим передним сиденьям.

Для сравнения, Kia Sportage с 150-сильным двигателем можно купить за 1,5 миллиона рублей, Hyundai Tucson с аналогичным по мощности агрегатом за 1,6 миллиона. В те же 1,6 миллиона обойдётся Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 125 сил.