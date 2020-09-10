Новый Chery Tiggo 7 Pro для России: объявлены цены

Полуторалитровый турбомотор выдаёт на Tiggo 7 Pro 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента и сочетается с вариатором. Привод только передний. С такой силовой установкой на разгон до «сотни» новинке требуется 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле – 8,2 литра на 100 километров.

Ниже приведены цены и комплектации Chery Tiggo 7 Pro для российского рынка.