Новый Chery Tiggo 7 Pro для России: объявлены цены

Pro-версия отличается от стандартного Tiggo 7 габаритами, дизайном и моторами. Она на 68 миллиметров длиннее, на пять миллиметров шире и на 80 миллиметров выше Tiggo 7. Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4500, 1842 и 1746 миллиметров соответственно, а колёсная база равна 2670 миллиметрам (+20 миллиметров).
Полуторалитровый турбомотор выдаёт на Tiggo 7 Pro 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента и сочетается с вариатором. Привод только передний. С такой силовой установкой на разгон до «сотни» новинке требуется 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле – 8,2 литра на 100 километров.
Ниже приведены цены и комплектации Chery Tiggo 7 Pro для российского рынка.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Luxury
|1 479 900
|Elite
|1 549 900
|Prestige
|1 649 900
Уже в «базе» кроссовер получил светодиодные фары с датчиком света, круиз-контроль, подогрев передних кресел, мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и дополнительным восьмидюймовым экраном, который отвечает за управление климатической установкой. Также кроссовер стандартно комплектуется кондиционером, камерой заднего вида, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, двумя подушками безопасности, аудиосистемой с четырьмя динамиками и 17-дюймовыми колёсами.
В более продвинутой комплектации Elite модель дополнительно укомплектована боковыми подушками безопасности, двухзонным климат-контролем и шестью динамиками аудиосистемы, а в Prestige – шторками безопасности, панорамной крышей, системой кругового обзора, датчиком дождя, а электрорегулировки положены обоим передним сиденьям.
Для сравнения, Kia Sportage с 150-сильным двигателем можно купить за 1,5 миллиона рублей, Hyundai Tucson с аналогичным по мощности агрегатом – за 1,6 миллиона. В те же 1,6 миллиона обойдётся Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 125 сил.