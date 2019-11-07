Появились подробности о семиместном Volkswagen Tiguan для России

Tiguan Allspace будет поставляться в страну с мексиканского завода Volkswagen, в то время как стандартный Tiguan собирают в Нижнем Новгороде. Импортная модель может оказаться значительно дороже не только варианта российской сборки с менее мощным двигателем, но и соплатформенного Skoda Kodiaq со 180-сильным агрегатом (от 2,9 миллиона рублей). Цены будут объявлены ближе к старту продаж.