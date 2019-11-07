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12:34

Появились подробности о семиместном Volkswagen Tiguan для России

Росстандарт сертифицировал удлиненную версию Tiguan Allspace с тремя рядами сидений

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Volkswagen Tiguan Allspace – длиннобазный вариант стандартной модели. В Европе такой кроссовер продается с середины 2017 года, однако до России новинка пока не добралась.

Колесная база такого Tiguan увеличена на 10 сантиметров относительно обычного кроссовера и достигает 2787 миллиметров. У версии Allspace более длинный задний свеc и чуть иное боковое остекление. Из ОТТС на модель следует, что на российском рынке новинка появится в двух модификациях: с 180- либо 220-сильным бензиновым турбодвигателем 2.0.

Tiguan Allspace будет поставляться в страну с мексиканского завода Volkswagen, в то время как стандартный Tiguan собирают в Нижнем Новгороде. Импортная модель может оказаться значительно дороже не только варианта российской сборки с менее мощным двигателем, но и соплатформенного Skoda Kodiaq со 180-сильным агрегатом (от 2,9 миллиона рублей). Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Источник: Росстандарт