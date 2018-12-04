Дизельный Volkswagen Tiguan уходит из России

Иными словами, Volkswagen решил уменьшить количество вариаций силовых установок, оставив только двигатель экологического класса Euro 6d-Temp, предназначенный для европейских машин. В Россию из-за сложности, требовательности к топливу и дороговизны его везти не намерены.

Дизельные «Тигуаны» пользовались стабильно высоким спросом — их доля в общем объеме российский продаж составляла 22 процента. При этом общее количество реализованных в России кроссоверов значительно ниже, чем в Европе: 23 тысячи против 220 тысяч за девять месяцев этого года. Клиентам, оформившим заказ на дизельный Tiguan, предложено выбрать бензиновый вариант кроссовера, получив некую компенсацию.