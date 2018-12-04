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4 декабря, 13:13

Дизельный Volkswagen Tiguan уходит из России

Компания прекращает производство модификации кроссовера на заводе в Калуге

Компания Volkswagen прекращает производство в Калуге кроссовера Tiguan с дизельным двигателем 2.0 TDI и убирает модификацию из российской линейки. Об этом говорится в информационном письме, разосланном дилерам.

По данным издания «Авторевю», причиной отказа от дизеля стали «глобальные процессы в организации, направленные на сокращение вариативности и снижение производственных издержек».

Иными словами, Volkswagen решил уменьшить количество вариаций силовых установок, оставив только двигатель экологического класса Euro 6d-Temp, предназначенный для европейских машин. В Россию из-за сложности, требовательности к топливу и дороговизны его везти не намерены.

Дизельные «Тигуаны» пользовались стабильно высоким спросом — их доля в общем объеме российский продаж составляла 22 процента. При этом общее количество реализованных в России кроссоверов значительно ниже, чем в Европе: 23 тысячи против 220 тысяч за девять месяцев этого года. Клиентам, оформившим заказ на дизельный Tiguan, предложено выбрать бензиновый вариант кроссовера, получив некую компенсацию.

После ухода дизеля в российской линейке Volkswagen останутся «Тигуаны» только с бензиновыми моторами 1.4 и 2.0 TSI. Цена базовой машины со 125-сильным агрегатом и шестиступенчатой «механикой» составляет 1 399 000 рублей.

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