Тихий яд: врач рассказала, какая незамерзайка медленно травит водителей

«Метиловый спирт является сильным и опасным ядом для человека, его проникновение в организм может происходить при вдыхании воздуха, насыщенного его парами. Попадая в организм метанол поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, особенно активно воздействует на зрительный нерв», — сказала врач.

Специалист добавила, что признаками отравления метанолом могут быть тошнота, рвота, головная боль, головокружения, нарушения зрения, слепота, выраженная слабость, учащение пульса, повышение артериального давления, недостаточность дыхания, перевозбуждение, потеря сознания.

Отравление парами токсичной омывающей жидкости может произойти не сразу, а после определенного периода, когда произойдет, так называемый, накопительный эффект. При первых проявлениях отравления необходимо сразу обратиться к врачу.

Самый коварный признак поддельной незамерзайки — почти полное отсутствие запаха, напомнила Горбачева. Если жидкость не пахнет ни привычным спиртовым, ни резким химическим ароматом (как у изопропилового спирта), велик риск, что перед вами метанол, сказала она.

Иногда такую жидкость выдает и легкий запах формальдегида при открытии канистры. Кроме того, для нелегальной продукции чаще всего используется синий краситель, так он является самым дешевым, предупредила Горбачева.

