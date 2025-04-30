В России выставили на продажу Renault Megane. Он четверть века хранился в гараже

Автомобиль сохранился в идеальном состоянии и при этом стоит как новая Lada Granta

В России продают почти новый Renault Megane после 25 лет в гараже. Хэтчбек 1998 года выпуска с минимальным пробегом и полным набором опций сохранился в исключительном состоянии благодаря 25-летнему хранению в гараже. Его стоимость сравнима с ценой новой Lada Granta, а визуальное и техническое состояние почти не отличаются от заводского — продают практически новый Renault Megane за довольно скромные 750 тысяч рублей.