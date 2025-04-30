В России выставили на продажу Renault Megane. Он четверть века хранился в гараже

В России выставили на продажу Renault Megane. Он четверть века хранился в гаражеАвтомобиль сохранился в идеальном состоянии и при этом стоит как новая Lada Granta
Автомобиль находился у одного владельца с момента покупки и все это время хранился в гараже. По словам продавца, длительное хранение позволило сохранить заводской облик машины и защитить кузов от коррозии. Ярко-синий цвет кузова и аккуратный серо-зеленый интерьер подчеркивают сохранность «капсулы времени».
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Автомобиль оснащен двухподушечной системой безопасности, кондиционером, подогревами стекол, зеркал и передних сидений, а также гидроусилителем руля. Под капотом — надежный 1,6-литровый мотор K7M на 75 лошадиных сил, в паре с механической коробкой передач и передним приводом. За машину просят 750 тысяч рублей, что делает ее конкурентом новой Lada Granta, но с налетом олдскульного шарма.
Ранее в России выставляли на продажу практически новый BMW 520i 2013 года за 4,6 миллиона рублей. По словам владельца, седан использовался только для редких поездок на сервис и сохранился в практически первозданном состоянии. Коллекционер также владеет другими автомобилями, находящимися в аналогичном идеальном виде благодаря бережному хранению.