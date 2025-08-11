Тимофей Добровольский выиграл пятый этап RDS GP на Red Ring

Тимофей Добровольский выиграл пятый этап RDS GP на Red RingЗа уик-энд он набрал 256 очков
Но погодные условия не помешали 22-летнему Тимофею Добровольскому из команды Takayama Forward Auto, выступающему на Nissan Silvia S15, стать победителем. В финальном заезде Добровольский опередил своего напарника по команде, самого титулованного пилота российского дрифта Георгия Чивчяна (Nissan 400Z). Во время гонки произошло столкновение, и оторвавшийся бампер машины Добровольского попал под колёса Чивчяна.
Судьи единогласно отдали победу Добровольскому. Теперь в общем зачёте сезона он занимает пятое место (533 очка), а Чивчян — шестое (464 очка). Третьим на этапе стал Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт», 162 очка), обогнавший в борьбе за подиум Максима Гроссмана (TimeUp).
Среди лучших команд этапа — Takayama Forward Auto (438), «LECAR Одержимые Моторспорт» (195) и TimeUp (187). В лидерах сезона — Антон Козлов (657), Артём Шабанов (639), Дамир Идиятулин (632). А в командном зачёте первенствуют TimeUp (1227), Takayama Forward Auto (1149) и Fresh Racing (1084).
Следующий этап RDS GP пройдет уже совсем скоро — 30-31 августа в Санкт-Петербурге на Igora Drive, а в ближайшие выходные, 16-17 августа, на Red Ring в Красноярске состоится предфинальный этап серии RDS Open.