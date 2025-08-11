Тимофей Добровольский выиграл пятый этап RDS GP на Red Ring

Но погодные условия не помешали 22-летнему Тимофею Добровольскому из команды Takayama Forward Auto, выступающему на Nissan Silvia S15, стать победителем. В финальном заезде Добровольский опередил своего напарника по команде, самого титулованного пилота российского дрифта Георгия Чивчяна (Nissan 400Z). Во время гонки произошло столкновение, и оторвавшийся бампер машины Добровольского попал под колёса Чивчяна.

Судьи единогласно отдали победу Добровольскому. Теперь в общем зачёте сезона он занимает пятое место (533 очка), а Чивчян — шестое (464 очка). Третьим на этапе стал Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт», 162 очка), обогнавший в борьбе за подиум Максима Гроссмана (TimeUp).