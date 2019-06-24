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12:35

Штраф за неправильную тонировку стекол предложили отменить

Законопроект, упраздняющий наказание за это нарушение, был внесен в Госдуму

Депутаты Госдумы фракции ЛДПР хотят исключить из КоАП статью о наказании за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм. Тонировку авторы законопроекта называют «международной практикой, которая позволяет сделать вождение не только комфортным, но и безопасным».
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В пояснительной записке к документу говорится, что тонировка стекол позволяет водителям экономить на кондиционере, защищает от солнечных лучей и света фар встречных автомобилей.

На сегодняшний день за неправильную тонировку предусмотрен штраф в размере 500 рублей по ч 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация ТС запрещена). Однако в некоторых случаях инспектор ДПС, выявивший нарушение, может потребовать от автомобилиста снять пленку на месте. Если водитель отказывается, то в отношении него может быть возбуждено дело по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Она предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей рублей или до 15 суток административного ареста.

По данным ГИБДД, за четыре месяца 2019 года только в Москве за неправильную тонировку оштрафовали 45 тысяч водителей. Что касается ареста, то эту меру в текущем году применили лишь однажды – в мае столичного водителя арестовали на четверо суток.

Источник: РИА "Новости"
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