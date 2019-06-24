Штраф за неправильную тонировку стекол предложили отменить

В пояснительной записке к документу говорится, что тонировка стекол позволяет водителям экономить на кондиционере, защищает от солнечных лучей и света фар встречных автомобилей.

На сегодняшний день за неправильную тонировку предусмотрен штраф в размере 500 рублей по ч 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация ТС запрещена). Однако в некоторых случаях инспектор ДПС, выявивший нарушение, может потребовать от автомобилиста снять пленку на месте. Если водитель отказывается, то в отношении него может быть возбуждено дело по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Она предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей рублей или до 15 суток административного ареста.