В России на четверть подешевела летняя резина для легковушек

При этом спрос на покрышки вырос многократно

Средняя стоимость летних шин для легковых автомобилей в России снизилась на 22 процента. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), во втором квартале 2023 года цены на резину упали почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент средняя стоимость летних покрышек составляет 5300 рублей. При этом по сравнению с первым кварталом цены выросли примерно на один процент.