В России на четверть подешевела летняя резина для легковушек

В России на четверть подешевела летняя резина для легковушекПри этом спрос на покрышки вырос многократно
Средняя стоимость летних шин для легковых автомобилей в России снизилась на 22 процента. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), во втором квартале 2023 года цены на резину упали почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент средняя стоимость летних покрышек составляет 5300 рублей. При этом по сравнению с первым кварталом цены выросли примерно на один процент.
Если в прошлом году во втором квартале средняя стоимость летних шин составляла 6794 рубля, то сегодня приобрести покрышки можно за 5302 рубля. На снижение стоимости отчасти повлиял возросший спрос на резину для легковых автомобилей. В период с апреля и июнь продажи выросли на 69 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты сообщили, что на сегодняшний день на российском рынке нет дефицита резины, поскольку предложение превышает спрос на 12 процентов. Подобных успехов удалось добиться за счет роста производства, а также увеличения объема импорта, который за последние три месяца вырос на 107 процентов. Во втором квартале 2023 года произвели почти два миллиона покрышек.
В начале июня эксперты назвали самые популярные бренды покрышек у россиян. В тройке лидеров у наших соотечественников марки Triangle, Bridgestone и Yokohama.