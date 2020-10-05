Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов

Для эксперимента выбрали дорогую и бюджетную резину разных брендов, разница в цене между которой достигает 63 процентов. Каждый комплект удостоился одной из четырёх оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетвори­тельно» и «не рекомендовано к покупке».

Лучшими оказались модели Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro, а хуже всего себя проявили покрышки китайского бренда Syron, который в том числе представлен и в России.