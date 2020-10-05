12:58

Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов

Немецкие эксперты из AutoBild протестировали десять комплектов новых моделей нешипо­ванных покрышек

Тесты зимних шин для кроссоверов © AutoBild
Лиза Будрина
Немецкое издание AutoBild выбрало 10 новых моделей нешипо­ванных шин размер­ности 225/55 R17 и протестировало их на кроссоверах на разных покрытиях – льду, снегу, влажном и сухом асфальте. По результатам испытаний был составлен рейтинг лучших и худших покрышек для этого сегмента автомобилей.

Для эксперимента выбрали дорогую и бюджетную резину разных брендов, разница в цене между которой достигает 63 процентов. Каждый комплект удостоился одной из четырёх оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетвори­тельно» и «не рекомендовано к покупке».

Лучшими оказались модели Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro, а хуже всего себя проявили покрышки китайского бренда Syron, который в том числе представлен и в России.

БрендМодельОценка
GoodyearUltraGrip Performance +Отлично
BridgestoneBlizzak LM005Отлично
MichelinAlpin 6Отлично
VredesteinWintrac ProОтлично
ToyoObserve S944Хорошо
DunlopWinter Sport 5Хорошо
UniroyalMS plus 77Удовлетворительно
MaxxisPremitra Snow WP6Удовлетворительно
SyronEverest 1 PlusНе рекомендовано к покупке
DuraturnMozzo WinterНе рекомендовано к покупке

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Шины, заработавшие высшую оценку, хвалили за короткий тормозной путь на асфальтовом покрытие, а также за хорошее сцепление на скользкой дороге, таким поведением отличились покрышки Goodyear и Bridgestone. Michelin в свою очередь оказались наиболее стойкие к износу, а также достойно проявили себя на разгоне и торможении на снегу. Vredestein отметили за точность в поворотах и на высоких скоростях, а Toyo за устойчивость к аква­планиро­ванию. Похвалы удостоилась и бюджетная марка Maxxis специалисты отметили её прогресс.

Один из аутсайдеров рейтинга, Syron Everest 1 Plus, показал плохой результат на асфальте: тормозной путь кроссовера, обутого в эту резину, со 100 километров в час составил 58,5 метра, то есть на 15 метров больше результата Bridgestone. Не за что было похвалить и комплект Duraturn Mozzo Winter.

Источник: AutoBild