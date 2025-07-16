10-й фестиваль автотюнинга «Tuning Open Fest 2025» пройдет в Подмосковье

Tuning Open Fest — это один из самых ярких и долгожданных фестивалей сезона в автомобильном мире, который ежегодно проходит на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для всех автолюбителей и ценителей автомобильной культуры. Уже 10 лет TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного OPEN-AIR.

В этом году организаторы проведут автофестиваль в стиле кибер-вечеринки с яркими героями вселенной Symbiont. Территория базы отдыха Round Lake почти на сутки станет местом притяжения всех неравнодушных к автомобильному тюнингу и техно-музыке.

Планета TOF приглашает окунуться в атмосферу инопланетного драйва! В рамках фестиваля пройдет насыщенная программа с участием диджеев и чемпионов России по битбоксу, конкурсами для участников и развлечениями для гостей, как на суше, так и на воде. После жаркого дня в окружении невероятных людей и автомобильных проектов мы погрузимся в новый мир с яркими героями и звучанием будущего. Для гостей формат вечерней программы станет сюрпризом!

На экспозиции Tuning Open Fest`2025 будут представлены более 170 эксклюзивных автомобилей, в том числе представители известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье. M-Customs привезут из будущего тот самый DeLorean, а Billy’s Garage настоящие вездеходы МАКС. Мероприятие планируют посетить более 2500 зрителей, среди которых, конечно же, и популярные автоблогеры.

Площадка TOF-2025 по традиции будет зонирована на: топ-зону,​ агрегатный тюнинг, советскую классику,​ винилографию и аэрографию, стенс, янгтаймеры, автозвук, а также будут представлены две клубные зоны.

В рамках фестиваля по традиции будут выбраны ТОП-10 проектов экспозиции, а также определены победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук». Бонусом в этом году организаторы добавят новую номинацию, связанную с дополнительным оформлением экспоната по тематике фестиваля! Победителя выберет звездный гость — шоу-продюсер Iren Ferrari.

В течение дня гости фестиваля смогут отдохнуть в лаунж-зоне, расположенной в большом шатре рядом с баром, пообедать в кафе или фудкорт-зоне, на пляже позагорать на шезлонгах или топчанах, а также воспользоваться всеми водными развлечениями вейк-базы, серф-школы, взять в прокат SUP-доску, катамаран или джетборд и электрофойл.

Также в рамках фестиваля при поддержке и от имени федерации рафтинга Москвы пройдет 4-й этап любительской лиги по рафтингу - длинная гонка (на лодках по 6 человек), командные игры на воде (САП-поло), мастер-классы и финальный красочный заплыв.