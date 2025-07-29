Фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest 2025 отметил свое 10-летие

Фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest 2025 отметил свое 10-летиеОн прошел 26 июля на территории пляжного комплекса «Круглое озеро» в Подмосковье
На экспозиции фестиваля были представлены уникальные кастом и тюнинг-проекты, масл-кары, лоурайдеры, представители stance-культуры, а также редкие экземпляры автомобилей. Самыми яркими из них стали знаменитый DeLorean DMC-12 от автомастерской M-Customs, один из пяти существующих в мире действующих макетов спортивного автомобиля Marussia B2, кастом-проект «Ну, погоди!» от команды «ПриТЯГАтельный Завод» – рекордсмен гонки на льду «Байкальская Миля» и первый в РФ электрический Fiat Topolino Dolcevita.
Площадка TOF-2025 была разделена на топ-зону, агрегатный тюнинг, советскую классику, зону японских автомобилей, винило- и аэрографии, стенс, янгтаймеров, автозвук, а также были представлены две клубные зоны и настоящие вездеходы МАКС от Billy’s Garage. Самой многочисленной стала экспозиция клуба Muscle_Gang_Moscow - современных американских Muscle-каров. Затем стенды клубов Russia Mustang Club, Mopar, Corvette Club Russia, разноцветных «жуков» Little Beetle Club и Toaster Mafia с bB Toyota и Scion.
я выбрал вместо рекламы.
Елизавета Рыбко (автор идеи и организатор TOF): «В этом году наш автофестиваль отметил 10 лет! Площадка TOF-2025 была оформлена в стиле кибер-техно: неоновые огни, металл, хромированные сферы и, конечно же, футуристичные костюмы команды и гостей, кто также решил поддержать тематику фестиваля. Главной фишкой и кульминацией вечера стала «тихая дискотека» в наушниках под выступление ярких героев Symbiont Black Records – Dj Dzhura и Dj Keyhard. Каждый гость имел возможность испытать полное погружение в биты электронной музыки, не нарушая «закон тишины».
В рамках автофестиваля организаторами были выбраны топ-10 проектов экспозиции, а также определены победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук». В зоне автозвука профессиональный судья формата SQC с международным опытом (судил ЕММА, АМТ, SQC, IASCA) – Алексей Гусельников определил лучших в своем классе. Участники зоны автозвука получили награды и призы.
За музыкальный лайнап отвечали Dj Lance, Dj Koi, Dj Anamorf, Dj Dzhura и Dj Keyhard.
я выбрал вместо рекламы.
На Круглом озере под эгидой Федерации рафтинга Москвы гребной клуб «Академия» провел один из этапов любительской лиги по рафтингу - длинная гонка (на лодках по 6 человек). Гости автофестиваля могли воспользоваться водными развлечениями вейк-базы, серф-школы, взять в прокат SUP-доску, катамаран, джетборд или электрофойл. TIME TRIAL организовал надувной парк на воде и состязания на надувных платформах.
Для юбилейного сезона партнеры фестиваля компания «АЭРОдизайн для вас» представили сразу несколько ростовых героев: робота Бамблби, динозавра Тирекса, плюшевого Стича и зеркального зайца, которые создавали атмосферу праздника и танцевали с гостями до завершения мероприятия.