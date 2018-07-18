Для тонировки придется получить разрешение, которое будет действовать год

Пульс

В Узбекистане разрешили тонировать автомобили за 2 тысячи долларов

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18 июля 2018

В Узбекистане теперь можно тонировать стекла автомобилей, однако для этого придется получить специальное разрешение, которое будет действовать год. Об этом сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

[Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мира](https://motor.ru/selector/drivinglaws.htm)

Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мира

Согласно постановлению «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами», для физлиц стоимость разрешения на тонировку составит 90 минимальных размеров заработной платы или 16,58 миллиона сумов. По текущему курсу эта сумма равна 134,5 тысячи рублей или 2,1 тысячи долларов.

Для местных и иностранных юридических лиц стоимость увеличится до 2,8 и 3,3 тысячи долларов соответственно.

В России степень светопропускания лобового и передних боковых стекол – не менее 75 и 70 процентов. Задних – не нормируется, однако зеркальная пленка запрещена. Штраф за тонировку – 500 рублей (статья 12.5 часть 3.1 КоАП РФ).

Заниматься тонировкой автомобилей будет госпредприятие при МВД. Разрешается тонировка задних стекол в пределах светопропускания не ниже пяти процентов, а для задних боковых – 30 процентов. В верхней части лобового стекла можно затонировать полосу шириной не более 14 сантиметров в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.

За отсутствие разрешения на тонировку будет предусмотрен штраф. Разрешения придется получать с 1 августа.

С иностранных машин с тонировкой, въезжающих на территорию Узбекистана, будет взиматься сбор в размере 15 долларов.

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Фото с сайта news.tj
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