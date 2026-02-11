Топ-10 самых надежных и востребованных автомобилей Porsche

Первая машина, которая не теряет своей привлекательности с годами — Porsche Carrera GT 2003 года выпуска. Этот автомобиль заставит покрыться холодным потом даже самых преданных фанатов марки. Его 5,7-литровый V10 выдает чудовищные 603 л.с.

В отличие от большинства современных гиперкаров, Carrera GT не прощает расслабленности. Это абсолютно аналоговый автомобиль в самом лучшем — и одновременно самом пугающем — смысле этого слова. Он дарит ту самую глубину контакта с дорогой и машиной, за которую ценители готовы простить ему все.

Второе место занимает Porsche 911 (991) 2015 года. Поколение 991 стало для Porsche настоящим прорывом в плане качества исполнения. Модели 2015 года заслужили исключительно высокие оценки за надежность — благодаря модернизированной электронике и ресурсным силовым агрегатам.

В зависимости от версии отдача варьировалась от 350 до 560 л.с. Но главное не в цифрах. Эта машина стала идеальным компромиссом между стилем и повседневной практичностью. Именно поэтому 991-й до сих пор держит планку на вторичном рынке — и не собирается ее снижать.

На третьем месте находится Porsche Cayman 2014 года. Под капотом расположились оппозитные «шестерки» — от 2,7 л. в базе до 3,4 л. в версии S, выдававшие до 325 л.с. Но главное скрывалось в компоновке: среднемоторная схема позволила поклонникам марки всерьез утверждать, что в реальных условиях Cayman управляется лучше, чем актуальные 911-е.

Далее следуют Porsche Macan 2018 года, Porsche Cayenne 2013 года, Porsche 911 GT3 (996) 1999 года, Porsche 911 Carrera RS (964) 1992 года, Porsche 911 (First Year) 1963 года, Porsche 911 R (1967−1968) и Porsche 550 Spyder 1955 года.

