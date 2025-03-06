Китайские кроссоверы Haval и Сhery оказались популярнее Lada Niva в России

На втором месте рейтинга самых популярных кроссоверов и внедорожников оказался другой «китаец», уже импортный — Chery Tiggo 7 Pro Max. Его показатель составил 3652 единицы, что соответствует падению на 2,9 процента в годовом сравнении. Замкнула тройку лидеров отечественная Lada Niva Travel (2771 штука, -33,6 процента), за которой на четвертом месте расположилась классическая Niva Legend (2095 шт., -49,4 процента). Пятая строчка досталась еще одной модели Сhery, кроссоверу Tiggo 4 Pro (2086 шт., -24,6 процента).

На шестой позиции месяц завершил Changan Uni-S/CS55 Plus (2075 шт., -0,5 процента), седьмая досталась Geely Monjaro (1912 шт., -60,4 процента), на восьмой находится Haval M6 (1793 шт., -27,4 процента), на девятой Omoda C5 (1747 шт., -34,8 процента), а замыкает рейтинг Haval F7 (1346 шт., -26,5 процента).