Топ-5 автомобилей B-класса, которые проедут 400 тысяч километров без серьезных поломок

Эксперт пояснил, что Volkswagen Polo и Skoda Rapid технически идентичны. Самым выносливым сочетанием он назвал атмосферный двигатель объемом 1,6 литра в паре с классической автоматической коробкой передач. А вот от турбированных моторов и роботизированных трансмиссий специалист советует отказаться — они чаще ломаются и требуют серьезных вложений. Ресурс таких автомобилей, по оценке Мамышева, составляет 400−500 тысяч километров. Что касается цен, то экземпляры 2015−2019 годов сегодня можно найти за 1,2−1,5 млн рублей, а более свежие машины 2020−2022 годов обойдутся в 1,4−1,8 млн.

Второй рекомендацией от эксперта стали Hyundai Solaris и Kia Rio (выпуска с 2015 года) с тем же 1,6-литровым атмосферным двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой. Однако при выборе таких машин он советует тщательно проверять мотор. Корейские двигатели могут страдать от задиров в цилиндрах, что приводит к повышенному расходу масла. При удачном выборе автомобиль также сможет проехать около 400 тысяч километров. Стоимость достойного экземпляра варьируется от 1,2 до 1,5 млн рублей.

Замкнул список Renault Logan второго поколения. Специалист рекомендует покупать эту модель исключительно с механической коробкой передач — французские автоматы DP0/DP2 зарекомендовали себя как ненадежные. Двигатель традиционно тот же — 1,6-литровый атмосферник. Автомобили 2015−2016 годов сейчас предлагаются по цене 1,1−1,3 млн рублей.