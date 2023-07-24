Стали известны самые популярные электрокары у россиян

Продажи батарейных моделей в стране продолжают расти

С начала 2023 года самым популярным электромобилем в России является Volkswagen ID.4. Специалисты портала Avtostat-Info провели исследование отечественного рынка. Несмотря на то, что продажи батарейных машин с каждым годом продолжают расти, «зелёному» транспорту не удаётся занять лидирующие позиции в российской автомобильной отрасли. По итогам первого полугодия на долю электрокаров пришёлся только один процент от всех продаж. При том, что количество реализованных моделей выросло втрое.