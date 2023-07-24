Стали известны самые популярные электрокары у россиян

Стали известны самые популярные электрокары у россиянПродажи батарейных моделей в стране продолжают расти
С начала 2023 года самым популярным электромобилем в России является Volkswagen ID.4. Специалисты портала Avtostat-Info провели исследование отечественного рынка. Несмотря на то, что продажи батарейных машин с каждым годом продолжают расти, «зелёному» транспорту не удаётся занять лидирующие позиции в российской автомобильной отрасли. По итогам первого полугодия на долю электрокаров пришёлся только один процент от всех продаж. При том, что количество реализованных моделей выросло втрое.
За шесть месяцев 2023 года в России продали 4455 новых электромобилей. В прошлом году за аналогичный период в стране реализовали 1304 машины. Volkswagen ID.4 разошёлся тиражом в 598 экземпляров. На втором месте по количеству продаж с результатом в 528 моделей расположился седан Evolute I-Pro производства липецкого автозавода. Замкнула тройку лидеров Tesla Model Y. Американский электрокроссовер выбрали 398 покупателей.
В пятерке самых популярных электрокаров оказались Evolute i-Joy и Zeekr 001. Продажи батарейного транспорта в России продолжают расти. Только за июнь в стране реализовали 1060 электромобилей. Годом ранее этот показатель составил 178 экземпляров. Несмотря на очевидный успех, рынок батарейных машин по-прежнему занимает минимальные позиции у россиян. С начала года на долю электромобилей пришёлся лишь один процент от общего количества продаж транспортных средств.
Между тем, в Европе электромобили впервые обогнали дизельные машины по количеству продаж. Однако в лидерах по-прежнему остаются бензиновые модели.