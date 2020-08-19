На продажу выставлен мотоцикл Ducati бывших ведущих Top Gear

На сайте аукционного дома немного информации о спортбайке – например, не указан его пробег. Известно, что Джеймс Мэй приобрёл этот Ducati 851 в 1991 году, а позже продал его Хаммонду. Мотоцикл укомплектован двух­цилинд­ровым 851-кубовым мотором, который выдаёт 93 лошадиные силы.

По предварительным оценкам, лот может принести до 12 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей).