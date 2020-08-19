На продажу выставлен мотоцикл Ducati бывших ведущих Top Gear

На сайте аукционного дома немного информации о спортбайке – например, не указан его пробег. Известно, что Джеймс Мэй приобрёл этот Ducati 851 в 1991 году, а позже продал его Хаммонду. Мотоцикл укомплектован двухцилиндровым 851-кубовым мотором, который выдаёт 93 лошадиные силы.
По предварительным оценкам, лот может принести до 12 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей).
Charterhouse
Модель производилась в период с 1987 по 1992 год и была преемником Ducati 750 F1. С ней связано как минимум одно знаменательное событие: в 1990 году гонщик Раймон Роше завоевал чемпионский титул в World Superbike на модифицированной версии Ducati 851. Кроме того, одним из экземпляров владел трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Айртон Сенна.
Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд покинули BBC и передачу Top Gear следом за Джереми Кларксоном в 2015 году, а уже через год запустили новое автомобильное шоу на Amazon Prime под названием Grand Tour. При этом оригинальный Top Gear продолжает выходит на «Би-би-си», но уже с другими ведущими.