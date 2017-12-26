Кен Блок сыграет полицейского в новом сезоне Top Gear

В Сети появился трейлер нового сезона британского шоу Top Gear. На видео показана погоня, в которой роли преступников исполняют Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид, а полицейского — гонщик и каскадер Кен Блок.

В погоне участвуют Ford Mustang GT, Jaguar F-Type и McLaren 570S. Кен Блок проехал на внедорожном багги. Премьера 25 сезона телешоу запланирована на весну следующего года.

Первый сезон «Топ Гира» с новыми ведущими вышел в мае 2016 года. Вместо Кларксона, Хаммонда и Мэя, которые сейчас делают шоу The Grand Tour, ими стали Крис Эванс, Леблан, Харрис, Рид, автогонщица Сабина Шмиц и бывший владец формульной команды Jordan GP Эдди Джордан. Сейчас программу ведут только Леблан, Харрис и Рид.