Объявлены цены самых роскошных Range Rover для России

Также к заказу доступны версии Westminster и Westminster Black. Первая создана на основе комплектации Vogue: внешне ее можно отличить по глубокой тонировке стекол и 21-дюймовым двухцветным дискам.

Внедорожник в этом исполнении оснащается сдвижной панорамной крышей, доводчиками дверей и камерами кругового обзора. Его стоимость начинается от 8 260 000 рублей.

Westminster Black отличается дополнительным пакетом Black Exterior с черными элементами отделки экстерьера. Цена – от 8 400 000 рублей.