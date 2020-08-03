Объявлены цены самых роскошных Range Rover для России

Юбилейную серию Fifty посвятили 50-летию модели Range Rover, а тираж в 1970 экземпляров символизирует год появления на рынке первого поколения. Автомобиль построен на базе комплектации Autobiography, однако получил ряд уникальных доработок интерьера и экстерьера, а также уникальную номерную табличку. Стоимость базового исполнения спецверсии начинается от 10 534 000 рублей.
Также к заказу доступны версии Westminster и Westminster Black. Первая создана на основе комплектации Vogue: внешне ее можно отличить по глубокой тонировке стекол и 21-дюймовым двухцветным дискам.
Внедорожник в этом исполнении оснащается сдвижной панорамной крышей, доводчиками дверей и камерами кругового обзора. Его стоимость начинается от 8 260 000 рублей.
Westminster Black отличается дополнительным пакетом Black Exterior с черными элементами отделки экстерьера. Цена – от 8 400 000 рублей.
Подразделение SVO подготовило спецсерию Range Rover SVAutobiography – Dynamic Black. Кузов модели окрашен в оттенок Santorini Black Metallic и дополнен глянцевыми черными элементами. Версия имеет 22-дюймовые колесные диски и окрашенные в черный цвет тормозные суппорты. Салон отделан в черном оттенке Ebony со специальной прострочкой Pimento.
Стоимость спецверсии начинается от 12 755 000 рублей.
В линейке Range Rover Sport появилось сразу три новые специальные версии — HSE Silver по цене от 6 641 000 рублей, HSE Dynamic Black по цене от 6 653 000 рублей и самая мощная SVR Carbon с 575-сильным двигателем по цене от 10 691 000 рублей.