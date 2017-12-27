Tesla Model 3 разогнали быстрее заявленной максималки

Владелец электромобиля Tesla Model 3 решил проверить максимальную скорость модели и разогнал машину до 228 километров в час, хотя заявленная максималка электрокара составляет 224 километра в час. Ролик с разгоном опубликован на странице Tesla Model 3 Road Trip на Facebook.

Для измерений использовался только бортовой компьютер электромобиля. Замер провели на дороге общего пользования, о чем говорится в подписи к видео. Судя по записям на странице в Facebook, все происходило в США.

Видео пользователя Tesla Model 3 Road Trip с сайта facebook.com

Получили ли водитель штраф за превышение скорости, не уточняется.

Электрокар Tesla Model 3 дебютировал летом. Топовая версия модели оснащается 262-сильным двигателем, который питается от комплекта литий-ионных батарей емкостью 80,5 киловатт-часа. Цены на электромобиль начинаются с 35 000 долларов. Model 3 является самой доступной моделью американского автопроизводителя.

Базовое оснащение новинки включает в себя 15-дюймовый экран на центральной консоли, двухзонный климат-контроль, а также оборудование, которое необходимо для работы системы автономного управления.