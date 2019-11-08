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15:26

Российский Volkswagen Touareg стал мощнее и дороже

В двух комплектациях теперь доступен 340-сильный мотор

Внедорожник Volkswagen Touareg обзавелся новой силовой установкой — теперь российским покупателям доступна V-образная «шестерка» мощностью 340 лошадиных сил.

Такой двигатель доступен только для двух топовых комплектаций Exclusive и R-Line. Как и старый 249-сильный мотор, новинка работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion.

В список базового оборудования для версии Exclusive входят матричные светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром, вентиляция и массаж передних сидений, пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренс и жесткости.

В базовом оснащении комплектация R-Line комплектуется электроприводом и обогревом боковых зеркал, тонировкой задней полусферы, автоматической системой управления светом и дневными ходовыми огнями с функцией задержки выключения фар.

Стоят 340-сильные «Туареги» почти одинаково в обеих комплектациях — Exclusive оценили в 5 049 000 рублей, а R-Line на 10 тысяч дороже, в 5 059 000 рублей. Для сравнения, версия с 249-сильным мотором в исполнении Exclusive обойдется в 4 259 000 рублей, цена на комплектацию R-Line с дизельным двигателем аналогичной мощности начинается от 4 809 000 рублей.