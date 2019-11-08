Российский Volkswagen Touareg стал мощнее и дороже

В список базового оборудования для версии Exclusive входят матричные светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром, вентиляция и массаж передних сидений, пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренс и жесткости.

В базовом оснащении комплектация R-Line комплектуется электроприводом и обогревом боковых зеркал, тонировкой задней полусферы, автоматической системой управления светом и дневными ходовыми огнями с функцией задержки выключения фар.