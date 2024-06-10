АвтоВАЗ анонсировал премьеру туристических Lada Vesta, Niva Legend и Travel

Они получат специальное оснащение для длительных вылазок на природу

АвтоВАЗ покажет туристические версии автомобилей Lada. На IV российском туристическом форуме «Путешествуй!» тольяттинский производитель представит приключенческие исполнения четырех моделей: Lada Vesta, Vesta SW, а также Niva Travel и Niva Legend. Каждый автомобиль будет оснащен фирменными аксессуарами, от багажника и палатки на крышу до крепления для велосипедов — об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. В этом году форум пройдет с 12 по 16 июня на территории ВДНХ.