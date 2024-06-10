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Опубликовано 10 июня 2024, 17:46
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АвтоВАЗ анонсировал премьеру туристических Lada Vesta, Niva Legend и Travel

Они получат специальное оснащение для длительных вылазок на природу
АвтоВАЗ покажет туристические версии автомобилей Lada. На IV российском туристическом форуме «Путешествуй!» тольяттинский производитель представит приключенческие исполнения четырех моделей: Lada Vesta, Vesta SW, а также Niva Travel и Niva Legend. Каждый автомобиль будет оснащен фирменными аксессуарами, от багажника и палатки на крышу до крепления для велосипедов — об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. В этом году форум пройдет с 12 по 16 июня на территории ВДНХ.
АвтоВАЗ анонсировал премьеру туристических Lada Vesta, Niva Legend и Travel
© Lada
Мария Руцкая

Седан Lada Vesta и универсал Vesta SW, внедоржники Niva Travel и Niva Legend оснастят специальным оборудованием для автомобильного туризма. Это будут фирменные аксессуары, взятые из каталога Lada.

АвтоВАЗ анонсировал премьеру туристических Lada Vesta, Niva Legend и Travel

© Lada

В списке оборудования будут, в частности, багажники и палатки на крышу, а также крепления для велосипедов.

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Некоторые из этих аксессуаров есть в перечне на официальном сайте Lada. Например, сейчас крепления для велосипедов оцениваются в 10 тысяч рублей, а двухсекционный алюминиевый багажник на крышу — более чем в 23 тысячи.

В мае российские власти утвердили план развития автомобильного туризма до 2035 года. По их оценке, число автотуристов можно увеличить с нынешних 23 миллионов в год до 42 миллионов. Это будет приносить отрасли порядка 250 миллиардов рублей ежегодно.