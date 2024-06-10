АвтоВАЗ анонсировал премьеру туристических Lada Vesta, Niva Legend и Travel

АвтоВАЗ анонсировал премьеру туристических Lada Vesta, Niva Legend и TravelОни получат специальное оснащение для длительных вылазок на природу
Седан Lada Vesta и универсал Vesta SW, внедоржники Niva Travel и Niva Legend оснастят специальным оборудованием для автомобильного туризма. Это будут фирменные аксессуары, взятые из каталога Lada.
В списке оборудования будут, в частности, багажники и палатки на крышу, а также крепления для велосипедов.
Некоторые из этих аксессуаров есть в перечне на официальном сайте Lada. Например, сейчас крепления для велосипедов оцениваются в 10 тысяч рублей, а двухсекционный алюминиевый багажник на крышу — более чем в 23 тысячи.
В мае российские власти утвердили план развития автомобильного туризма до 2035 года. По их оценке, число автотуристов можно увеличить с нынешних 23 миллионов в год до 42 миллионов. Это будет приносить отрасли порядка 250 миллиардов рублей ежегодно.