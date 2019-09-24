Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:37

Старый Lincoln превратили в лимузин для бездорожья

Town Car для апокалипсиса можно купить всего за 316 тысяч рублей

На продажу выставили кастом-проект на базе модели Lincoln Town Car 2002 года выпуска. Владелец превратил его в лифтованный лимузин для бездорожья.

Объявление о продаже появилось на фейсбуке. По словам владельца, автомобиль был построен для развлечения и чтобы ловить на себе взгляды на улице.

При этом автомобиль стоит на учете и даже застрахован, как обычное транспортное средство. По словам автора объявления, полная страховка обходится ему в 500-700 долларов в год (до 45 тысяч рублей). Расход топлива составляет около 16,8 литра на 100 километров пути, но это, добавил он, «если повезет».

>
Reload
1 / 4

Под капотом «Линкольна» стоит 4,6-литровый мотор V8, который способен разогнать его до 112 километров в час. Пробег, согласно одометру, составляет около 531 083 километров, но владелец считает, что скорее всего машина за свою жизнь пережила уже несколько замен двигателя и коробки на контрактные.

Состояние этого «внедорожника» автор оценил как среднее — у него есть проблемы с амортизаторами, спидометр работает «когда захочет», в салоне есть потертости и дыры, а на кузове есть несколько вмятин. Правда, последнее, по мнению владельца, лишь дополняет стиль машины. Цена довольно невысокая — лифтованный лимузин стоит 4 950 долларов (315 963 рублей по текущему курсу).