Старый Lincoln превратили в лимузин для бездорожья

Объявление о продаже появилось на фейсбуке. По словам владельца, автомобиль был построен для развлечения и чтобы ловить на себе взгляды на улице.
При этом автомобиль стоит на учете и даже застрахован, как обычное транспортное средство. По словам автора объявления, полная страховка обходится ему в 500-700 долларов в год (до 45 тысяч рублей). Расход топлива составляет около 16,8 литра на 100 километров пути, но это, добавил он, «если повезет».
Под капотом «Линкольна» стоит 4,6-литровый мотор V8, который способен разогнать его до 112 километров в час. Пробег, согласно одометру, составляет около 531 083 километров, но владелец считает, что скорее всего машина за свою жизнь пережила уже несколько замен двигателя и коробки на контрактные.
Состояние этого «внедорожника» автор оценил как среднее — у него есть проблемы с амортизаторами, спидометр работает «когда захочет», в салоне есть потертости и дыры, а на кузове есть несколько вмятин. Правда, последнее, по мнению владельца, лишь дополняет стиль машины. Цена довольно невысокая — лифтованный лимузин стоит 4 950 долларов (315 963 рублей по текущему курсу).