Старый Lincoln превратили в лимузин для бездорожья

Объявление о продаже появилось на фейсбуке. По словам владельца, автомобиль был построен для развлечения и чтобы ловить на себе взгляды на улице.

При этом автомобиль стоит на учете и даже застрахован, как обычное транспортное средство. По словам автора объявления, полная страховка обходится ему в 500-700 долларов в год (до 45 тысяч рублей). Расход топлива составляет около 16,8 литра на 100 километров пути, но это, добавил он, «если повезет».