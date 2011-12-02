Toyota начала испытания "заряженного" купе GT 86

Компания Toyota приступила к испытаниям "заряженного" варианта заднеприводного купе GT 86. Как сообщает издание Autocar со ссылкой на главного инженера проекта Тетсуо Таду, на данный момент уже готовые тестовые образцы такой модификации, оснащенной мотором с механическим нагнетателем. Испытания автомобилей проводятся спортивным подразделением "Тойоты" – Toyota Racing Development (TRD).

По словам Тады, механический нагнетатель — это наиболее оптимальный вариант для "заряженного" купе, так как с ним проще достичь необходимых динамических характеристик, не увеличивая объем мотора. Кроме того, он позволяет не задумываться о проблеме провала тяги на низких оборотах, свойственной двигателям с турбонагнетателями. Также, по словам Тады, именно турбина, полный привод и более широкие шины делают автомобиль скучным в управлении.

Насколько именно возрастет мощность автомобиля, пока не сообщается. По предварительным данным, шасси купе Toyota GT 86 без каких-либо доработок способно справиться с 250 лошадиными силами (у стандартной машины — 200 лошадиных сил), однако в отделении TRD сейчас рассматривают возможность модернизации подвески для того, чтобы можно было более значительно увеличить отдачу мотора.

Купе Toyota GT 86 и его брат-близнец Subaru BRZ были представлены на моторшоу в Токио, открывшемся в начале декабря этого года. Обе машины оснащены двухлитровым оппозитником с непосредственным впрыском топлива, который в зависимости от модификации может работать в паре с шестиступенчатой "механикой" или шестидиапазонным "автоматом".

В Европе "Тойота" появится в продаже к лету следующего года.