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Опубликовано 01 апреля 2011, 22:49
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Toyota обкатала новый раллийный Auris на чемпионате Южной Африки

Toyota готовится к дебюту в мировом ралли на чемпионате Южной Африки
Команда Castrol Team Toyota приняла участие в первом этапе чемпионата ЮАР по ралли на обновленном автомобиле Auris S2000. Доработанная раллийная модификация Toyota Auris оснащена турбированным двигателем объемом 1,6 литра, что соответствует действующим требованиям WRC.
Лерой Поултер за рулём Toyota Auris S2000
Лерой Поултер за рулём Toyota Auris S2000
© David Ledbitter / Quickpic / Motorsport South Africa
Редакция «Мотора»

Заводская команда Castrol Team Toyota приняла участие в первом этапе чемпионата ЮАР по ралли на обновленном Auris S2000. Как сообщает сайт южноафриканского подразделения Toyota, для нового сезона модель Auris S2000 была доработана: на автомобиль установлены новые двигатель и подвеска, а шасси стало легче.

Представители команды Castrol Team Toyota не конкретизировали информацию о новом двигателе своей машины, но по сведениям портала АЛМ-Ралли, мотор автомобиля имеет объем 1,6 литра и оснащен турбонаддувом, что, по сути, делает его пригодным для использования в основной категории WRC. По информации источника, южноафриканская программа Toyota служит для японского производителя обкаткой перед готовящимся дебютом в чемпионате мира по ралли.

В 2011 году Toyota Auris S2000 проедет все восемь этапов чемпионата ЮАР: на первой гонке сезона в провинции Квазулу-Натал лучшим результатом японского коллектива стало десятое место Джонни Геммела в абсолютном зачете. Ближайшим этапом для Castrol Team Toyota станет Sasol Rally с парк-сервисом в городе Мбомбела на востоке Южно-Африканской Республики — гонка намечена на 15-17 апреля.

Заводская команда Toyota покинула чемпионат мира по ралли в 1999 году, переключившись на программу в Формуле-1. За 27 лет в WRC Toyota трижды выигрывала зачет производителей: в 1993 и 1994 году лучшей становилась модель Celica Turbo 4WD, а в 1999 году титул был завоеван на Corolla WRC. В конце 2009 года была свернута и программа Toyota в Формуле-1. На данный момент автогоночное присутствие японской марки наиболее заметно в США, где модель Toyota Camry борется за победы в NASCAR Sprint Cup.

В последнее время автопроизводители начинают возвращаться в чемпионат мира по ралли: в 2011 году к Citroen и Ford присоединится MINI, а в следующем сезоне в WRC дебютирует Volkswagen. По слухам, в приходе в чемпионат мира по ралли также заинтересован концерн General Motors и Saab.

Источник:Toyota South Africa
Автор:Редакция «Мотора»
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