Toyota обкатала новый раллийный Auris на чемпионате Южной Африки

Заводская команда Castrol Team Toyota приняла участие в первом этапе чемпионата ЮАР по ралли на обновленном Auris S2000. Как сообщает сайт южноафриканского подразделения Toyota, для нового сезона модель Auris S2000 была доработана: на автомобиль установлены новые двигатель и подвеска, а шасси стало легче.

Представители команды Castrol Team Toyota не конкретизировали информацию о новом двигателе своей машины, но по сведениям портала АЛМ-Ралли, мотор автомобиля имеет объем 1,6 литра и оснащен турбонаддувом, что, по сути, делает его пригодным для использования в основной категории WRC. По информации источника, южноафриканская программа Toyota служит для японского производителя обкаткой перед готовящимся дебютом в чемпионате мира по ралли.

В 2011 году Toyota Auris S2000 проедет все восемь этапов чемпионата ЮАР: на первой гонке сезона в провинции Квазулу-Натал лучшим результатом японского коллектива стало десятое место Джонни Геммела в абсолютном зачете. Ближайшим этапом для Castrol Team Toyota станет Sasol Rally с парк-сервисом в городе Мбомбела на востоке Южно-Африканской Республики — гонка намечена на 15-17 апреля.

Заводская команда Toyota покинула чемпионат мира по ралли в 1999 году, переключившись на программу в Формуле-1. За 27 лет в WRC Toyota трижды выигрывала зачет производителей: в 1993 и 1994 году лучшей становилась модель Celica Turbo 4WD, а в 1999 году титул был завоеван на Corolla WRC. В конце 2009 года была свернута и программа Toyota в Формуле-1. На данный момент автогоночное присутствие японской марки наиболее заметно в США, где модель Toyota Camry борется за победы в NASCAR Sprint Cup.

В последнее время автопроизводители начинают возвращаться в чемпионат мира по ралли: в 2011 году к Citroen и Ford присоединится MINI, а в следующем сезоне в WRC дебютирует Volkswagen. По слухам, в приходе в чемпионат мира по ралли также заинтересован концерн General Motors и Saab.