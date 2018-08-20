«Тойоту» обязали заплатить 242 миллиона долларов за одно ДТП

Адвокаты семьи считали, что причиной травм стала неправильная конструкция спинок передних кресел. По мнению истцов, в компании Toyota знали о данном дефекте, но не предприняли шаги по его исправлению.

Присяжные встали на сторону пострадавших: решением суда Toyota обязана возместить семье расходы на лечение и моральный ущерб — сто миллионов долларов. Но суммарные потери компании будут выше из-за штрафов: в общей сложности Toyota выплатит 242 миллиона долларов (16 миллиардов рублей по текущему курсу).

Представители компании Toyota заявили, что уважают решение присяжных, но травмы стали результатом сразу нескольких факторов, а не недостатка в конструкции автомобиля.