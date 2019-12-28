Toyota придумала название для нового кроссовера

Более того, известно, что японцы уже готовятся к старту производства неизвестной новой модели на строящемся заводе в американском штате Алабама. Toyota 4Active может оказаться и серийной версией недавнего внедорожного концепта FT-4X, построенного на современной модульной архитектуре TNGA, но внешность которого явно намекала на FJ Cruiser. Если это окажется действительно так и концепт встанет на конвейер, то модель займёт нишу между нынешними кроссоверами C-HR и RAV4.