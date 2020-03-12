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13:15

Toyota 86 получила спецверсию в стиле «Хачироку»

На японский рынок вышло лимитированное издание GT Black Limited

Алексей Носаченко
Компания Toyota представила специальную версию купе 86 под названием GT Black Limited. Издание предназначено исключительно для японского рынка и разойдется тиражом всего в 86 экземпляров: одну половину машин оснастят «механикой», другую — автоматической трансмиссией. Новинка выполнена в стиле одного из вариантов «Хачироку».

Полностью чёрная Toyota 86 GT Black Limited призвана напомнить о другой лимитированной модели — Sprinter Trueno GT-Apex Black Limited 1986 года, «прощальной» спецверсии знаменитой «Хачироку», выпущенной в количестве 400 штук. Как и предок 86-я выкрашена в темный колер, который разбавляют только 17-дюймовые колеса цвета меди. Помимо них, в оснащение купе входят тормоза Brembo, амортизаторы Sasch, задний спойлер и пластиковые накладки днища.

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Основной цвет интерьера, конечно же, черный. Для отделки используется натуральная кожа, алькантара и похожий на замшу материал Grand Lux — им обиты передняя панель, козырек приборной панели и другие элементы салона.

Купе Toyota 86 GT Black Limited с шестиступенчатой «механикой» стоит 3 518 600 иен (2,5 миллиона рублей), с шестидиапазонным автоматом SPDS — 3 586 000 иен (2,56 миллиона рублей). В любом случае машина будет оснащена 2,0-литровым оппозитником, мощность которого зависит от выбранного типа трансмиссии: 200 либо 207 сил (205 или 212 Нм момента).