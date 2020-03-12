Toyota 86 получила спецверсию в стиле «Хачироку»

Полностью чёрная Toyota 86 GT Black Limited призвана напомнить о другой лимитированной модели — Sprinter Trueno GT-Apex Black Limited 1986 года, «прощальной» спецверсии знаменитой «Хачироку», выпущенной в количестве 400 штук. Как и предок 86-я выкрашена в темный колер, который разбавляют только 17-дюймовые колеса цвета меди. Помимо них, в оснащение купе входят тормоза Brembo, амортизаторы Sasch, задний спойлер и пластиковые накладки днища.