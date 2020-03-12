Toyota 86 получила спецверсию в стиле «Хачироку»

Полностью чёрная Toyota 86 GT Black Limited призвана напомнить о другой лимитированной модели — Sprinter Trueno GT-Apex Black Limited 1986 года, «прощальной» спецверсии знаменитой «Хачироку», выпущенной в количестве 400 штук. Как и предок 86-я выкрашена в темный колер, который разбавляют только 17-дюймовые колеса цвета меди. Помимо них, в оснащение купе входят тормоза Brembo, амортизаторы Sasch, задний спойлер и пластиковые накладки днища.
Основной цвет интерьера, конечно же, черный. Для отделки используется натуральная кожа, алькантара и похожий на замшу материал Grand Lux — им обиты передняя панель, козырек приборной панели и другие элементы салона.
Купе Toyota 86 GT Black Limited с шестиступенчатой «механикой» стоит 3 518 600 иен (2,5 миллиона рублей), с шестидиапазонным автоматом SPDS — 3 586 000 иен (2,56 миллиона рублей). В любом случае машина будет оснащена 2,0-литровым оппозитником, мощность которого зависит от выбранного типа трансмиссии: 200 либо 207 сил (205 или 212 Нм момента).