Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:17

Toyota Alphard превратилась в роскошный катафалк

Ритуальный автобус повышенной комфортности разработала фирма Mitsuoka

© Mitsuoka
Кузовное ателье Mitsuoka начало продажи нового похоронного автомобиля, созданного на базе обновленной Toyota Alphard. Минивэн снаружи можно опознать только по наклейкам и задним панелям, а салон спецавтомобиля полностью перепроектирован.

Alphard для похоронных церемоний рассчитан на двух пассажиров: один сопровождающий располагается в салоне, рядом с усопшим, место второго — рядом с водителем. Площадка под гроб размером 2100 миллиметров на 620 миллиметров предусматривает точки крепления и ролики.

>
Reload
1 / 5

Разработка, получившая собственное имя Toyota Alphard Mitsuoka Premium Fusion, не уступает в роскоши обычному «Альфарду». В отделке используются дорогие материалы, натуральное дерево сочетается с металлом и стеганой кожей, есть диодная подсветка салона.

Цена ритуального автомобиля в Японии варьируется в пределах от 5 578 400 иен за переднеприводный минивэн до 5 563 600 иен за версию со всеми ведущими колесами (от 3,37 до 3,53 миллиона рублей). Двигатель безальтернативный, 2,5-литровый.

Источник: Car Watch