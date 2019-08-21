Toyota Alphard превратилась в роскошный катафалк

Alphard для похоронных церемоний рассчитан на двух пассажиров: один сопровождающий располагается в салоне, рядом с усопшим, место второго — рядом с водителем. Площадка под гроб размером 2100 миллиметров на 620 миллиметров предусматривает точки крепления и ролики.