Toyota Alphard превратилась в роскошный катафалк

Alphard для похоронных церемоний рассчитан на двух пассажиров: один сопровождающий располагается в салоне, рядом с усопшим, место второго — рядом с водителем. Площадка под гроб размером 2100 миллиметров на 620 миллиметров предусматривает точки крепления и ролики.
Разработка, получившая собственное имя Toyota Alphard Mitsuoka Premium Fusion, не уступает в роскоши обычному «Альфарду». В отделке используются дорогие материалы, натуральное дерево сочетается с металлом и стеганой кожей, есть диодная подсветка салона.
Цена ритуального автомобиля в Японии варьируется в пределах от 5 578 400 иен за переднеприводный минивэн до 5 563 600 иен за версию со всеми ведущими колесами (от 3,37 до 3,53 миллиона рублей). Двигатель безальтернативный, 2,5-литровый.