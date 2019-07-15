Новый кроссовер Toyota позаимствует детали у Mazda CX-7

Несколько дней назад Toyota объявила, что на мощностях нового завода, который они строят вместе с «Маздой» в Алабаме, вместо новой «Короллы» будет выпускаться кроссовер, который пока что даже не представили и не назвали. Сейчас стали известны новые подробности: как сообщили Car and Driver источники в обеих компаниях, новый кроссовер от «Тойоты» и Mazda CX-7 следующего поколения будут иметь общие детали. Но, в отличие от Toyota Yaris, который является точной копией Mazda 2, два новых кроссовера останутся разными автомобилями.