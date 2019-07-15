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11:48

Новый кроссовер Toyota позаимствует детали у Mazda CX-7

Обе модели будут собирать на заводе в штате Алабама, США

Японский автопроизводитель Toyota будет использовать компоненты от модели Mazda CX-7 при строительстве своего нового, еще не анонсированного кроссовера. Но компании пообещали сделать два оригинальных автомобиля, а не клонов с разными шильдиками.

Несколько дней назад Toyota объявила, что на мощностях нового завода, который они строят вместе с «Маздой» в Алабаме, вместо новой «Короллы» будет выпускаться кроссовер, который пока что даже не представили и не назвали. Сейчас стали известны новые подробности: как сообщили Car and Driver источники в обеих компаниях, новый кроссовер от «Тойоты» и Mazda CX-7 следующего поколения будут иметь общие детали. Но, в отличие от Toyota Yaris, который является точной копией Mazda 2, два новых кроссовера останутся разными автомобилями.

Mazda CX-7

Как заявили представители «Мазды», автомобили хоть и будут использовать одинаковые компоненты, но все равно будут разрабатываться отдельно каждым брендом. Дебют обеих новинок руководство компаний запланировало на 2020 год. Если у них получится уложиться в указанный срок, производство будет запущено в 2021 году.

Toyota FT-4X

Представители Toyota пока что держат в секрете информацию о том, на базе чего будет построен новый кроссовер. Скорее всего, за основу возьмут концепт FT-4X, который показали в апреле 2017 года. Кроссовер получил багажник-трансформер — его крышка может открываться как полностью вверх, так и нараспашку двумя створками. Кроме того, автомобиль получил съемные панели над арками, съемную магнитолу, которую можно взять с собой в качестве бумбокса, и спальный мешок вместо подлокотника.

Toyota FT-AC

Вторым претендентом является концепт FT-AC, который показали в ноябре 2017 года. По словам представителей «Тойоты», этот автомобиль создан для приключений — в оснащение вошли съемные противотуманные фары, которые можно использовать как обычные фонари, и инфракрасные камеры, которые автоматически выгружают записи в «облако».

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