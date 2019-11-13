Toyota Camry получила полный привод от RAV4

Полноприводными могут быть только Toyota Camry с «атмосферником» 2.5 и восьмидиапазонным автоматом Direct-Shift. Мощность седанов с шильдиком AWD в зависимости от версии варьируется до 205 до 208 лошадиных сил, и они тяжелее обычных на 75 килограммов. Трансмиссия Dynamic Torque Control AWD полностью перенесена с RAV4: задние колеса включаются в работу только при пробуксовке передних, и на них передается до 50 процентов тяги. В обычном режиме электронная муфта размыкается и автомобиль становится переднеприводным.