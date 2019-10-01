Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом

Серьезных изменений во внешности у кроссовера нет — после рестайлинга C-HR получил иной передний бампер и чуть измененную нижнюю часть заднего, а также светодиодную оптику, которая доступна уже в базовой комплектации, и несколько новых цветов кузова.

В салоне появилась новая, более современная мультимедийная система, которая теперь поддерживает не только Apple CarPlay, но и Android Auto и голосового помощника Amazon Alexa. Также модель получила улучшенную шумоизоляцию и перенастроенный электроусилитель руля.