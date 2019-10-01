Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:11

Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом

Представлен обновленный вседорожник

Японский производитель Toyota представил обновленный кроссовер C-HR, который после рестайлинга обзавелся мощной гибридной силовой установкой и более продвинутой медиасистемой.

Серьезных изменений во внешности у кроссовера нет — после рестайлинга C-HR получил иной передний бампер и чуть измененную нижнюю часть заднего, а также светодиодную оптику, которая доступна уже в базовой комплектации, и несколько новых цветов кузова.

В салоне появилась новая, более современная мультимедийная система, которая теперь поддерживает не только Apple CarPlay, но и Android Auto и голосового помощника Amazon Alexa. Также модель получила улучшенную шумоизоляцию и перенастроенный электроусилитель руля.

>
Reload
1 / 4

Главным техническим новшеством стало появление второй гибридной силовой установки. Она состоит издвухлитрового «атмосферника» и электромотора и выдаёт 184 лошадиные силы. На сегодняшний день это самый мощный двигатель в моторной гамме кроссовера.

Остальные двигатели остались прежними: 122-сильный гибрид с 1,8-литровым «атмосферником», двухлитровый бензиновый агрегат отдачей 148 сил и базовый 115-сильный турбомотор объемом 1,2 литра.

В России кроссовер доступен в трех комплектациях. Базовая Ride оснащается 1,2-литровым турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость такого кроссовера — от 1 367 000 рублей.

Топовая версия Cool комплектуется тем же турбомотором, но оснащена вариатором и полным приводом. В таком исполнении C-HR обойдется минимум в 2 169 000 рублей.