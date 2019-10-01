Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом

Серьезных изменений во внешности у кроссовера нет — после рестайлинга C-HR получил иной передний бампер и чуть измененную нижнюю часть заднего, а также светодиодную оптику, которая доступна уже в базовой комплектации, и несколько новых цветов кузова.
В салоне появилась новая, более современная мультимедийная система, которая теперь поддерживает не только Apple CarPlay, но и Android Auto и голосового помощника Amazon Alexa. Также модель получила улучшенную шумоизоляцию и перенастроенный электроусилитель руля.
Главным техническим новшеством стало появление второй гибридной силовой установки. Она состоит издвухлитрового «атмосферника» и электромотора и выдаёт 184 лошадиные силы. На сегодняшний день это самый мощный двигатель в моторной гамме кроссовера.
Остальные двигатели остались прежними: 122-сильный гибрид с 1,8-литровым «атмосферником», двухлитровый бензиновый агрегат отдачей 148 сил и базовый 115-сильный турбомотор объемом 1,2 литра.
В России кроссовер доступен в трех комплектациях. Базовая Ride оснащается 1,2-литровым турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость такого кроссовера — от 1 367 000 рублей.
Топовая версия Cool комплектуется тем же турбомотором, но оснащена вариатором и полным приводом. В таком исполнении C-HR обойдется минимум в 2 169 000 рублей.