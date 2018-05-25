Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России

Продажи компактного кроссовера Toyota CH-R на российском рынке начнутся 1 июня текущего года. Модель предложат с двумя бензиновыми двигателям, передним и полным приводом. Стоимость – от 1 299 000 рублей.

Базовым агрегатом Toyota CH-R станет 1,2-литровый турбомотор, выдающий 115 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Также модель будет доступна с двухлитровым «атмосферником» (148 сил и 189 Нм момента). Он может работать в паре только с бесступенчатой трансмиссией.

Информацию об оснащении и полный список комплектаций производитель обещает раскрыть в день старта продаж.

Кроссовер Toyota CH-R стал третьей моделью марки, построенной на новой модульной архитектуре TNGA, впервые использовавшейся на гибриде Prius четвертого поколения. Более прочное шасси позволило оснастить кроссовер 122-сильной бензо-электрической силовой установкой на базе 1,8-литрового ДВС. Такая модификация доступна на японском рынке.