Продажи модели CH-R начнутся 1 июня

Пульс

Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России

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25 мая 2018

Продажи компактного кроссовера Toyota CH-R на российском рынке начнутся 1 июня текущего года. Модель предложат с двумя бензиновыми двигателям, передним и полным приводом. Стоимость – от 1 299 000 рублей.

[Самые редкие автомобили марки Toyota](https://motor.ru/selector/unkpagestoyota.htm)

Самые редкие автомобили марки Toyota

Базовым агрегатом Toyota CH-R станет 1,2-литровый турбомотор, выдающий 115 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Также модель будет доступна с двухлитровым «атмосферником» (148 сил и 189 Нм момента). Он может работать в паре только с бесступенчатой трансмиссией.

Информацию об оснащении и полный список комплектаций производитель обещает раскрыть в день старта продаж.

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Кроссовер Toyota CH-R стал третьей моделью марки, построенной на новой модульной архитектуре TNGA, впервые использовавшейся на гибриде Prius четвертого поколения. Более прочное шасси позволило оснастить кроссовер 122-сильной бензо-электрической силовой установкой на базе 1,8-литрового ДВС. Такая модификация доступна на японском рынке.

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