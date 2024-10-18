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Опубликовано 18 октября 2024, 17:42
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В России продают редчайшую Toyota Classic за шесть миллионов рублей

Модель выпустили в лимитированном издании для внутреннего рынка
В Приморском крае за шесть миллионов рублей продают очень редкую Toyota Classic 1996 года. Почти три десятилетия назад японские инженеры собрали всего сто эксклюзивных моделей в классическом стиле, которые стали данью уважения Toyota AA — первого автомобиля компании, выпущенного в 1936 году. Продавец утверждает, что редчайшая машина находится в хорошем состоянии и не требует восстановления.
В России продают редчайшую Toyota Classic за шесть миллионов рублей
© Дром.ру
Анастасия Мельник

Toyota Classic построили на платформе пикапа Hilux. Автомобиль, разработанный для японского рынка, получил обтекаемый кузов в стиле раритетной модели AA. В салоне машины, выполненном из натуральной кожи красного цвета, появился винтажный деревянный руль и отделка приборной панели шпоном. В списке опций присутствует навигационная система и кондиционер.

© Дром.ру

В движение заднеприводный автомобиль приводит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 97 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая автоматическая трансмиссия. На момент выпуска стоимость Toyota Classic составляла 75 тысяч долларов. Продавец из Приморского края готов расстаться с редким экземпляром с пробегом 83 000 километра за 6 миллионов рублей.

В 2022 году аналогичную модель продавали в США. Тогда местный автосалон просил за Toyota Classic 1997 года 50 тысяч долларов.

Источник:Дром.ру
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Toyota
#Second hand