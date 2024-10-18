В России продают редчайшую Toyota Classic за шесть миллионов рублей

Модель выпустили в лимитированном издании для внутреннего рынка

В Приморском крае за шесть миллионов рублей продают очень редкую Toyota Classic 1996 года. Почти три десятилетия назад японские инженеры собрали всего сто эксклюзивных моделей в классическом стиле, которые стали данью уважения Toyota AA — первого автомобиля компании, выпущенного в 1936 году. Продавец утверждает, что редчайшая машина находится в хорошем состоянии и не требует восстановления.