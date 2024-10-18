В России продают редчайшую Toyota Classic за шесть миллионов рублей

В России продают редчайшую Toyota Classic за шесть миллионов рублейМодель выпустили в лимитированном издании для внутреннего рынка
Toyota Classic построили на платформе пикапа Hilux. Автомобиль, разработанный для японского рынка, получил обтекаемый кузов в стиле раритетной модели AA. В салоне машины, выполненном из натуральной кожи красного цвета, появился винтажный деревянный руль и отделка приборной панели шпоном. В списке опций присутствует навигационная система и кондиционер.
В движение заднеприводный автомобиль приводит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 97 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая автоматическая трансмиссия. На момент выпуска стоимость Toyota Classic составляла 75 тысяч долларов. Продавец из Приморского края готов расстаться с редким экземпляром с пробегом 83 000 километра за 6 миллионов рублей.
В 2022 году аналогичную модель продавали в США. Тогда местный автосалон просил за Toyota Classic 1997 года 50 тысяч долларов.