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4 марта, 10:45

Toyota отложила премьеру нового кроссовера

Новинка должна была дебютировать в начале марта на Женевском автосалоне, но его отменили из-за коронавируса

Скетч будущего кроссовера Toyota © Toyota
Лиза Будрина
Компактный кроссовер Toyota на базе Yaris придется подождать: презентацию модели сдвинули на неопределенный срок. Как сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники, японский автопроизводитель перенес премьеру «на несколько недель или месяцев».

Дебют новинки был запланирован на 3 марта, он должен был состояться в рамках Женевского автосалона. Однако моторшоу отменили из-за коронавируса: правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более тысячи человек. В результате большинство автопроизводителей изменили формат презентаций и провели их в онлайн-режиме. Toyota стала одной из немногих компаний, которые отказались от идеи виртуальной премьеры.

Опустевшие павильоны Женевского автосалона

О компактном кроссовере Toyota известно, что он будет построен на платформе GA-B, которая на сегодняшний день является самой компактной версией глобальной архитектуры TNGA. На этой же «тележке» базируется и Yaris нового поколения. Одним из главных преимуществ новинки станет то, что она получит полный привод, что является редкостью для автомобилей в этом сегменте.

Ранее в Toyota заявили, что модель появится на рынке не раньше марта следующего года. Производство кроссовера наладят на заводе в Валансьене на севере Франции. По оценкам компании, к 2025 году на эту модель будет приходиться около 30 процентов всех европейских продаж марки.

Источник: Automotive News