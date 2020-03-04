Toyota отложила премьеру нового кроссовера

О компактном кроссовере Toyota известно, что он будет построен на платформе GA-B, которая на сегодняшний день является самой компактной версией глобальной архитектуры TNGA. На этой же «тележке» базируется и Yaris нового поколения. Одним из главных преимуществ новинки станет то, что она получит полный привод, что является редкостью для автомобилей в этом сегменте.

Ранее в Toyota заявили, что модель появится на рынке не раньше марта следующего года. Производство кроссовера наладят на заводе в Валансьене на севере Франции. По оценкам компании, к 2025 году на эту модель будет приходиться около 30 процентов всех европейских продаж марки.