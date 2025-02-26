Toyota показала первое изображение секретного электрокара для Европы

Пока линейка bZ представлена кроссовером bZ4X и седаном bZ3. Кроссовер продается Японии, Китае, США и Европе, и с этой моделью у Toyota возникали проблемы. Спустя всего полгода после начала продаж у электрокара обнаружился опасный дефект – выяснилось, что при резких поворотах и торможении у кроссовера могут отвалиться колеса. Из-за этого Toyota пришлось отозвать и даже выкупить у клиентов уже проданные машины.

Что же касается седана bZ3, то его Toyota разработала совместно с китайскими BYD и FAW. Он продается в КНР, где стоит дешевле своего главного конкурента в лице Tesla Model 3. Так, базовый заднеприводный седан со 184-сильным электродвигателем и автономностью 517 километров (CLTC) оценили в 169,8 тысячи юаней (примерно два миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Всего же в семейство bZ войдут семь электромобилей.