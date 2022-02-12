Toyota разрабатывает имитацию «механики» для электрокаров

Чтобы наделить электродвигатель несвойственными ему характеристиками, придётся добавить целую россыпь датчиков и контроллеров. Очевидно, речь идёт о создании специального программного обеспечения, имитирующего картографию бензинового мотора.

За правильным переключением скоростей будет следить компьютер, и ничего не мешает ограничить крутящий момент, если водитель не переключил передачу или заглушить мотор, если слишком резко брошена педаль сцепления.