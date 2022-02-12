Toyota разрабатывает имитацию «механики» для электрокаров

Toyota разрабатывает имитацию «механики» для электрокаровЯпонская корпорация готова усложнить конструкцию в угоду «драйверским» ощущениям
Описание патентов Toyota позволяет понять, что «механикой» в полном смысле этого слова инновационная система не будет — речь идёт об искусной электронной симуляции ручной коробки передач. Зато можно предусмотреть три режима работы — полностью автоматический, ручной без педали сцепления и ручной с педалью сцепления.
Чтобы наделить электродвигатель несвойственными ему характеристиками, придётся добавить целую россыпь датчиков и контроллеров. Очевидно, речь идёт о создании специального программного обеспечения, имитирующего картографию бензинового мотора.
За правильным переключением скоростей будет следить компьютер, и ничего не мешает ограничить крутящий момент, если водитель не переключил передачу или заглушить мотор, если слишком резко брошена педаль сцепления.
Найдет ли «фейковая» механическая коробка передач применение на серийных автомобилях Toyota — неизвестно. Однако синтетический звук, который имитирует работу двигателя внутреннего сгорания, на многих электромобилях уже есть, и, возможно, симулятор работы трансмиссии в будущем тоже приживётся.