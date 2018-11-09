Toyota подарит новый пикап медбрату, спасшему пациентов ценой своей «Тундры»

После того, как дорога была расчищена, всех пациенты вывезли из горящего города на нескольких автомобилях. На выложенных в Instagram-аккаунте фотографии видно, что «Тундра» местами обгорела, а все пластиковые детали машины расплавились. В комментарии к фотографии американский офис Toyota поблагодарил Пирса за храбрость и пообещал подарить новый пикап.

В 2016 году житель города Хаума, штат Луизиана, получил новенький пикапа Toyota Tundra, после того, как проехал на своем старом автомобиле более 1 миллиона 609 тысяч километров.