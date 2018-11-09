Toyota подарит новый пикап медбрату, спасшему пациентов ценой своей «Тундры»

По данным местных журналистов, Пирс застрял в пробке на выезде из города из-за перегородившего дорогу грузовика. Кто-то из местных спасателей расчистил путь бульдозером, но Пирс к этому времени уже возвращался в госпиталь, где еще оставались пациенты. Вместе с другим медперсоналом он организовал сборочный пункт на посадочной площадке для вертолетов.
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Here's my @toyotausa commercial. This truck literally saved my life today. My little town of Paradise was literally burning down around me and @the_pandra got me to safety where I could help others...twice. #campfire #perfectmarshmellow #meltedplastics #buttecountyfire #sema2019 thanks to the fire fighters, law enforcement and my fellow healthcare workers for the work we all did getting the hospital evacuated and our patients to safety. 🤘🏼😔
После того, как дорога была расчищена, всех пациенты вывезли из горящего города на нескольких автомобилях. На выложенных в Instagram-аккаунте фотографии видно, что «Тундра» местами обгорела, а все пластиковые детали машины расплавились. В комментарии к фотографии американский офис Toyota поблагодарил Пирса за храбрость и пообещал подарить новый пикап.
В 2016 году житель города Хаума, штат Луизиана, получил новенький пикапа Toyota Tundra, после того, как проехал на своем старом автомобиле более 1 миллиона 609 тысяч километров.