Toyota рассказала о новой платформе для маленьких автомобилей

Ожидается, что первой моделью Toyota, выполненной на платформе GA-B, станет новый Yaris. Его дебют запланирован на 2020 год. Не исключено, что еще раньше субкомпактная «тележка» пойдет в серию на кроссовере Lexus.

Перспективы нового «Яриса» в России выглядят туманно, но маленький доступный кроссовер на его базе Toyota к нам наверняка привезет.