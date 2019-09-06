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15:34

Toyota рассказала о новой платформе для маленьких автомобилей

Модульная платформа GA-B ляжет в основу нового «Яриса» и кроссоверов на его базе

© Toyota
Компания Toyota поделилась подробностями о новой модульной платформе GA-B. «Тележка» предназначена для самых маленьких автомобилей марки – длиной до четырех метров. Она станет базой для «Яриса» четвертого поколения и субкомпактных кроссоверов, конкурирующих с Hyundai Venue.

Платформа GA-B представляет собой четвертую вариацию глобальной архитектуры TNGA после «премиальной» платформы GA-L (на ней построены Lexus LS и LC 500), «бизнес-тележки» GA-K (Toyota Camry, Highlander, Lexus ES) и компактной структуры GA-C (Toyota Corolla, C-HR). Помимо традицонных преимуществ модульных платформ — возможности изменения колесной базы, ширины автомобиля и дорожного просвета — новое шасси предлагает низкий центр тяжести.

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Дополнительный козырь GA-B — вариативность в выборе задней подвески. Вероятно, базовые комплектации «тойотовских» субкомпактов получат полузависимую подвеску с торсионной поперечной балкой, а более дорогие полноприводные версии оснастят независимой многорычажной конструкцией. Передняя подвеска безальтернативна: стойки McPherson.

Ожидается, что первой моделью Toyota, выполненной на платформе GA-B, станет новый Yaris. Его дебют запланирован на 2020 год. Не исключено, что еще раньше субкомпактная «тележка» пойдет в серию на кроссовере Lexus.

Перспективы нового «Яриса» в России выглядят туманно, но маленький доступный кроссовер на его базе Toyota к нам наверняка привезет.