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6 марта, 15:49

Toyota отзывает 3,2 миллиона машин по всему миру

Для японской марки это уже второй масштабный отзыв в 2020 году

© Toyota
Лиза Будрина
Компания Toyota объявила об отзыве 3,2 миллиона автомобилей с дефектным бензонасосом, которые были проданы в разных странах. При этом изначально сообщалось только о 696 тысячах машин, реализованных на рынке США.

Обнаруженная проблема грозит остановкой работы двигателя либо потерей мощности на невысокой скорости. В ремонт направят Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. На отозванных автомобилях будет произведена бесплатная замена топливного насоса. Из заявления компании следует, что все владельцы транспортных средств будут оповещены об отзыве к маю.

Это уже второй отзыв Toyota подобного масштаба в 2020 году. В январе автопроизводитель отозвал 3,4 миллиона машин из-за электронного сбоя, из-за которого подушки безопасности могут не сработать в момент ДТП.

В том же месяце в России отозвали 2641 автомобиль Toyota и Lexus. В автомобилях нашли проблему с уплотнителем, который удерживает нагреватель внутри форсунок стеклоомывателя лобового стекла. Из-за дефекта между уплотнителем и корпусом форсунки образовывается зазор, который впоследствии может привести к появлению трещины в нагревателе. В худшем случае может произойти возгорание.