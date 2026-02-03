Новости
Опубликовано 03 февраля 2026, 14:48
1 мин.

Toyota готовит к производству трехрядный внедорожник, который заменит Highlander

Toyota представит большой трехрядный внедорожник на замену модели Highlander. Полноценная премьера запланирована на 10 февраля 2026 года. Carscoops опубликовал первые изображения модели.
© Toyota
Алексей Морозов
На кадрах видна конфигурация салона на шесть или семь мест с капитанскими креслами во втором ряду. Среди других заметных деталей — панорамная стеклянная крыша, USB-порты у стоек кузова, а также цифровая приборная панель и большой информационно-развлекательный экран в центральной консоли.

Модель, по мнению экспертов, станет серийной версией концепта bZ Large SUV, который был представлен еще в 2021 году. Пока точное название модели не раскрывается. Автомобиль может получить имя bZ5X или даже стать электрической версией Highlander (возможно, в варианте bZ Highlander).

Производство нового электрического кроссовера, как ранее подтверждала Toyota, будет налажено в Кентукки (США) с использованием батарей, которые будут производиться на новом заводе компании в Северной Каролине.

Предстоящая премьера должна дать ответы на все вопросы о названии, технических характеристиках и дате начала продаж этой важной для рынка США модели.

Ранее сообщалось, что автомобильным брендам из Китая предрекли исчезновение.

