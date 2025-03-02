Toyota пообещала долго выпускать спорткары с ДВС и «механикой»Традиционные силовые установки останутся в эпоху электрификации
«Мы сосредоточены на электрификации остальной части модельного ряда, но планируем, что подразделение Toyota GR расскажет о звуках, запахах и ощущениях от двигателя внутреннего сгорания — тех щелчках, треске и рокоте, которые мы все так любим. Страсть автолюбителя разжигает тактильная связь между водителем и машиной, и мы не намерены отказываться от неё в обозримом будущем», — заявил представитель Toyota.
«Двигатели внутреннего сгорания и механические коробки передач будут существовать еще очень долго», — однозначно заявил Шон Хэнли. Впрочем, вовсе не факт, что будущие модели с ДВС будут работать на бензине. У Toyota есть наработки в области водородного и синтетического топлива. Однако в будущем японская марка продолжит выпускать спортивно-ориентированные автомобили.
Любопытно, что Шон Хэнли сам вспомнил про среднемоторный концепт-кар GR Yaris M. Специалист предложил поразмышлять, что означает смелый прототип Toyota. По сути представитель марки намекнул на возрождение Toyota MR2: недорогого среднемоторного спорткара. Вероятно, у новинки будет 2,0-литровая «турбочетвёрка» следующего поколения.