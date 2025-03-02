Toyota пообещала долго выпускать спорткары с ДВС и «механикой»

«Мы сосредоточены на электрификации остальной части модельного ряда, но планируем, что подразделение Toyota GR расскажет о звуках, запахах и ощущениях от двигателя внутреннего сгорания — тех щелчках, треске и рокоте, которые мы все так любим. Страсть автолюбителя разжигает тактильная связь между водителем и машиной, и мы не намерены отказываться от неё в обозримом будущем», — заявил представитель Toyota.