Toyota подготовила для купе GT86 «скромный» тюнинг

Компания Toyota представила на внутреннем японском рынке заднеприводное купе GT86 в версии GR Sport. Это самый «скромный» вариант в линейке «заряженных» машин с индексом GR.

Купе Toyota GT86 GR Sport получило тормозные механизмы Brembo (четырехпоршневые спереди и двухпоршневые сзади), 17-дюймовые колеса, агрессивный передний бампер с небольшими спойлерами по бокам.

Внутри — трехспицевый руль с логотипом GR и щиток приборов с белым фоном тахометра. Мотор совершенно стандартный: двухлитровый «оппозит» развивает 207 сил на машинах с механической коробкой и 200 — с «автоматом».

Покупатели могут дополнить свое купе тюнинговыми деталями, которые продаются под маркой GR Parts: например, развитым сплиттером под передним бампером или спойлером на крышку багажника (машина на фото снабжена всеми доступными компонентами). В каталоге GR Parts есть даже регистратор Toyota Gazoo Racing Recorder, позволяющий записывать и анализировать данные пилотажа на трек-днях.

Новая версия Toyota GT86 GR Sport — продукт новой рыночной стратегии, подразумевающей создание целой гаммы машин разного уровня подготовки под суббрендом GR (Gazoo Racing).

Машины с обозначением GR Sport — младшие: они получают в основном косметические изменения в спортивном духе. Автомобили c приставкой GR посерьезнее: у них доработанные подвески и измененные калибровки электроники. А самые навороченные машины получат приставку GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring).

Toyota GT86 GR Sport стоит в Японии 3 780 000 иен (то есть около 2 150 000 рублей). Старшие модели линейки GR дороже: Toyota GT86 GR с доработанной подвеской стоит более 2 800 000 рублей. А купе GT86 GRMN, выпущенное три года назад ограниченным тиражом, оценивалось в 6 480 000 иен (около 3 700 000 рублей). Официальные продажи заднеприводного купе Toyota GT86 в России прекратились три года назад из-за экономического кризиса.