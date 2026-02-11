Toyota Highlander сменил концепцию: теперь это электромобиль

Автомобиль построен на новой платформе, его габариты увеличились: длина выросла до 5050 мм (+99 мм), колесная база — до 3050 мм (+201 мм). Более длинная база обеспечивает просторный салон и удобный доступ к третьему ряду сидений.

В салоне установлены 14-дюймовая медиасистема и 12.3-дюймовая цифровая приборная панель. Для важных функций, таких как климат-контроль, сохранены физические кнопки. Третий ряд сидений, по заявлению Toyota, рассчитан на взрослых.

Новый Highlander оснащен системой Toyota Safety Sense 4.0, которая включает усовершенствованные помощники водителя. Также представлена функция vehicle-to-load, позволяющая использовать автомобиль как внешний источник питания для бытовых устройств.

Модификация XLE будет доступна как с передним, так и с полным приводом, при этом полноприводная версия дополнительно оснащается системой выбора режимов движения.

Независимо от типа привода, обе версии в базовой комплектации получат аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт·ч. Для полноприводного варианта также будет доступна батарея на 95,8 кВт·ч. Флагманская версия Limited предлагается исключительно с полным приводом и батареей емкостью 95,8 кВт·ч.

Что касается характеристик, то переднеприводная версия XLE с 77-киловаттной батареей и мотором мощностью 221 л.с. способна проезжать до 462 километров на одном заряде. Полноприводный вариант XLE с аналогичной батареей имеет запас хода около 435 километров. Наибольшую дальность обеспечивает флагманская полноприводная версия Limited с 338-сильной силовой установкой: по предварительным оценкам, она может преодолеть до 515 километров без подзарядки.

