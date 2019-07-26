Старый Toyota Hilux превратили в почтовое отделение на колесах

Почтовый Hilux уже можно встретить в торговом центре Kitte в токийском районе Маруноути. На грузовой платформе пикапа установили деревянный киоск, в котором можно приобрести марки, конверты и прочую почтовую канцелярию, а также отправить письмо.

Toyota Hilux первого поколения производился в период с марта 1968 года по май 1972 года. Изначально автомобиль комплектовался полуторалитровым мотором, однако впоследствии его заменили на рядный агрегат объемом 1,6 литра.