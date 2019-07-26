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13:48

Старый Toyota Hilux превратили в почтовое отделение на колесах

Ретро-пикап обрел вторую жизнь в Японии

Post Car, или «почтовый автомобиль» – так в Японии назвали проект мобильного почтового отделения на базе старого Toyota Hilux. Эта модель была выбрана как дань памяти самым первым грузовикам местных почтальонов.

Почтовый Hilux уже можно встретить в торговом центре Kitte в токийском районе Маруноути. На грузовой платформе пикапа установили деревянный киоск, в котором можно приобрести марки, конверты и прочую почтовую канцелярию, а также отправить письмо.

Toyota Hilux первого поколения производился в период с марта 1968 года по май 1972 года. Изначально автомобиль комплектовался полуторалитровым мотором, однако впоследствии его заменили на рядный агрегат объемом 1,6 литра.

Toyota Hilux Post Car

На сегодняшний день в России представлена модель восьмого поколения. Она построена на раме с утолщенными поперечинами, спереди независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – зависимая, но с увеличенной длиной рессор.

Автомобиль доступен с двумя дизельными двигателями: 2.4 мощностью 150 лошадиных сил и 177-сильным 2.8. Первый сочетается только с шестиступенчатой «механикой», а второй – с «автоматом» с тем же количеством ступеней. Цены варьируются от 2 306 000 до 2 862 000 рублей.

Источник: Japanese Nostalgic Car