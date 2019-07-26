Старый Toyota Hilux превратили в почтовое отделение на колесах

Почтовый Hilux уже можно встретить в торговом центре Kitte в токийском районе Маруноути. На грузовой платформе пикапа установили деревянный киоск, в котором можно приобрести марки, конверты и прочую почтовую канцелярию, а также отправить письмо.
Toyota Hilux первого поколения производился в период с марта 1968 года по май 1972 года. Изначально автомобиль комплектовался полуторалитровым мотором, однако впоследствии его заменили на рядный агрегат объемом 1,6 литра.
На сегодняшний день в России представлена модель восьмого поколения. Она построена на раме с утолщенными поперечинами, спереди – независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – зависимая, но с увеличенной длиной рессор.
Автомобиль доступен с двумя дизельными двигателями: 2.4 мощностью 150 лошадиных сил и 177-сильным 2.8. Первый сочетается только с шестиступенчатой «механикой», а второй – с «автоматом» с тем же количеством ступеней. Цены варьируются от 2 306 000 до 2 862 000 рублей.