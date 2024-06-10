Toyota испытывает Hilux с водородной установкой от Mirai

Toyota испытывает Hilux с водородной установкой от MiraiДесять пикапов привезли в Европу для тестов
Первые водородные пикапы были собраны еще осенью прошлого года — это был совместный проект Toyota и Центра передовых двигателей (APC), финансируемый правительством Великобритании. Примерный запас хода такого Hilux на одной заправке составляет около 600 километров — для сравнения, модификация модели с 2,8-литровым «турбодизелем» проезжает без дозаправки 1150 километров.
Тестовые пикапы Hilux оснастили тремя баллонами с водородом, которые суммарно вмещают до 7,8 килограмма топлива, а под капотом расположен топливный элемент с полимерным электролитом, который вырабатывает энергию и накапливает ее в литий-ионной батарее. На задней оси установлен электромотор мощностью 182 лошадиные силы. Динамические характеристики прототипа в Toyota не приводят.
Вместе с тем Toyota работает над топливными элементами нового поколения, но их внедрение на серийные модели начнется не раньше 2026 года или даже в 2027-м. К этому времени японский автопроизводитель рассчитывает снизить затраты на производство, а следовательно, уменьшить стоимость таких машин.