Toyota испытывает Hilux с водородной установкой от Mirai

Десять пикапов привезли в Европу для тестов

Toyota перевела пикап Hilux на водород. Пока собраны десять тестовых прототипов водородных Hilux, которые японский автопроизводитель уже начал испытывать в Европе. Силовую установку для пикапа позаимствовали у Mirai — эту модель, напомним, в самой Toyota признали провалившейся, однако от наработок в области водородомобилей в компании не отказались. В Toyota заявили, что водород может пригодиться в сегменте коммерческого транспорта, к которому относится и Hilux.