Toyota продлит гарантию на гибридные батареи до 240 тысяч километров

Путём продления гарантии Toyota рассчитывает повысить привлекательность гибридных моделей на вторичном рынке. Хотя первые электрифицированные Toyota поступили в продажу более 20 лет назад, многие автолюбители до сих пор настороженно относятся к гибридам. Менеджеры японской марки считают, что расширенная гарантия на аккумуляторную батарею позволит уменьшить обеспокоенность потенциальных клиентов.

По оценкам Toyota, срок службы гибридных аккумуляторов в нормальных условиях эксплуатации составляет около 10 лет. За это время средний американский автомобиль проезжает от 240 до 320 тысяч километров. Замена батареи бьёт по карману владельца и нивелирует топливную экономию, ведь запчасть стоит несколько тысяч долларов.