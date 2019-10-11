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11:44

Toyota продлит гарантию на гибридные батареи до 240 тысяч километров

Расширенная гарантия на аккумуляторы коснётся всех гибридов, выпущенных после 2020 года

© Toyota
Компания Toyota решила продлить гарантийные обязательства на аккумуляторные батареи электрифицированных моделей. Гарантия на самую дорогостоящую запасную часть гибридов будет увеличена с 8 лет и 160 тысяч километров до 10 лет и 240 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Путём продления гарантии Toyota рассчитывает повысить привлекательность гибридных моделей на вторичном рынке. Хотя первые электрифицированные Toyota поступили в продажу более 20 лет назад, многие автолюбители до сих пор настороженно относятся к гибридам. Менеджеры японской марки считают, что расширенная гарантия на аккумуляторную батарею позволит уменьшить обеспокоенность потенциальных клиентов.

По оценкам Toyota, срок службы гибридных аккумуляторов в нормальных условиях эксплуатации составляет около 10 лет. За это время средний американский автомобиль проезжает от 240 до 320 тысяч километров. Замена батареи бьёт по карману владельца и нивелирует топливную экономию, ведь запчасть стоит несколько тысяч долларов.

Компания Toyota подчёркивает, что новая десятилетняя гарантия распространяется только на аккумуляторные батареи, а на сопутствующие элементы, такие как модули управления и инвертор, действуют прежние восьмилетние гарантийные обязательства.